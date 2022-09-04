В посёлке Ключи возле города Артёмовский собаколовы устроили стрельбу
Криминал
Фото: Надежда Свалова, город Артёмовский
О беспределе средь бела дня сообщила в соцсетях жительница города Артёмовский. По её словам, в посёлок Ключи приехали работники службы по отлову бездомных животных из Камышлова. Они зачем-то набросились на пожилую, стерилизованную собаку, которую знают многие местные жители.
Животное не проявляло агрессии, но его всё равно расстреляли, а труп забросили в свою машину и увезли (по всей видимости, для отчётности, чтобы получить гонорар за проделанную кровавую работу). При этом, когда свидетели попытались записать на камеры телефонов видеосвидетельства происходящего, им начали угрожать.
По данному факту было написано заявление в полицию. И дело не только в жестоком обращении с животным. Судя по свидетельствам очевидцев, собаколовы открыли стрельбу в людном месте, в близости от детского сада и магазина, что само по себе незаконно.
Животное не проявляло агрессии, но его всё равно расстреляли, а труп забросили в свою машину и увезли (по всей видимости, для отчётности, чтобы получить гонорар за проделанную кровавую работу). При этом, когда свидетели попытались записать на камеры телефонов видеосвидетельства происходящего, им начали угрожать.
По данному факту было написано заявление в полицию. И дело не только в жестоком обращении с животным. Судя по свидетельствам очевидцев, собаколовы открыли стрельбу в людном месте, в близости от детского сада и магазина, что само по себе незаконно.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В уральской столице на Уралмаше обнаружили труп мужчины
04 сентября 2022
04 сентября 2022
Изувер в Нижнем Тагиле пытает и убивает птиц
01 сентября 2022
01 сентября 2022