В посёлке Ключи возле города Артёмовский собаколовы устроили стрельбу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

О беспределе средь бела дня сообщила в соцсетях жительница города Артёмовский. По её словам, в посёлок Ключи приехали работники службы по отлову бездомных животных из Камышлова. Они зачем-то набросились на пожилую, стерилизованную собаку, которую знают многие местные жители.Животное не проявляло агрессии, но его всё равно расстреляли, а труп забросили в свою машину и увезли (по всей видимости, для отчётности, чтобы получить гонорар за проделанную кровавую работу). При этом, когда свидетели попытались записать на камеры телефонов видеосвидетельства происходящего, им начали угрожать.По данному факту было написано заявление в полицию. И дело не только в жестоком обращении с животным. Судя по свидетельствам очевидцев, собаколовы открыли стрельбу в людном месте, в близости от детского сада и магазина, что само по себе незаконно.