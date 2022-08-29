Изувер в Нижнем Тагиле пытает и убивает птиц

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На улицах Нижнего Тагила стали находить истерзанных голубей. По особо жестокому характеру травм видно, что делает это не какая-нибудь кошка, а куда более склонное к садизму животное — человек.О шокирующей находке поведал в соцсетях один из жителей города. По его словам, сегодня на Октябрьском проспекте он обнаружил голубя с верёвкой на шее. Изувер не только задушил птицу, но и выколол ей глаза.Чуть менее шокирует и количество «петросянов», которые мрачным сообщением воспользовались как поводом для комикования. В комментариях к посту нижнетагильца в паблике «Инцидент. Нижний Тагил» они соревнуются в остроумии. Между тем, стоило напрячься и тем, кого-то не трогают страдания птиц. Ведь известно, что с истязания мелких животных начинали все самые кровожадные серийные убийцы. В какой-то момент садистам становится недостаточным причинять боль «всего лишь голубям» и они переключаются на людей, в первую очередь — на детей, как самую лёгкую добычу. Так что, сообщение пользователя соцсетей должно стать тревожным звоночком и для сотрудников полиции Нижнего Тагила (тем более, что жестокое обращение с животными — само по себе уголовщина).