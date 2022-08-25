Российский «список коррупционеров» пополнился экс-ГИБДД-шником из Нижнего Тагила
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева
В государственный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, внесли данные на Романа Овчинникова. Инспектора ГИБДД из Нижнего Тагила уволили из органов за коррупцию.
В «Списке коррупционеров» Роман Овчинников занял «почётную» 3355-ую строчку. Государственный инспектор безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД (теперь уже бывший) проштрафился тем, что брал взятки с желающих получить водительские права в автошколах города. Заплатившим ему, как-то сразу легче становилось сдавать экзамены на вождение. В связи с этим Овчинникова «попросили на выход». Но попаданием в антикоррупционный список и потеря работы может оказаться для него самыми незначительными последствиями, ведь, как заявляет руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, по этому делу ещё проводится расследование. Когда оно закончится, наверняка будет и суд.
Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, публикуется на официальном сайте Госслужбы. В нём сейчас 3385 фамилий чиновников и госслужащих, которые были пойманы на взятках и использовании своих должностей в личных целях. Предполагается, что человек, попавший в данный список, больше уже не сможет заниматься государственной службой.
В «Списке коррупционеров» Роман Овчинников занял «почётную» 3355-ую строчку. Государственный инспектор безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД (теперь уже бывший) проштрафился тем, что брал взятки с желающих получить водительские права в автошколах города. Заплатившим ему, как-то сразу легче становилось сдавать экзамены на вождение. В связи с этим Овчинникова «попросили на выход». Но попаданием в антикоррупционный список и потеря работы может оказаться для него самыми незначительными последствиями, ведь, как заявляет руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, по этому делу ещё проводится расследование. Когда оно закончится, наверняка будет и суд.
Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, публикуется на официальном сайте Госслужбы. В нём сейчас 3385 фамилий чиновников и госслужащих, которые были пойманы на взятках и использовании своих должностей в личных целях. Предполагается, что человек, попавший в данный список, больше уже не сможет заниматься государственной службой.
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