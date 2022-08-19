Свердловский облсуд разрешил выйти на свободу по УДО осужденному за убийство фотографу
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд разрешил выйти на свободу по УДО фотографию Дмитрию Лошагину. Он был осужден за убийство своей жены летом 2015 года.
Напомним, что Чкаловский районный суд Екатеринбурга 15 июня удовлетворил ходатайство Лошагина об условно-досрочном освобождении на срок 1 год 6 месяцев 16 дней. Прокуратура обжаловала постановление районного суда.
В апелляционном представлении прокуратура просила областной суд отменить постановление суда первой инстанции для продолжения отбывания Лошагиным наказания в виде лишения свободы. В качестве одного из доводов указывалось, что на основании статьи 175 УИК РФ ходатайство об УДО должно содержать сведения о том, что осужденный раскаялся в совершенном деянии. Сведения о раскаянии Дмитрия Лошагина отсутствуют.
Однако Свердловский областной суд сегодня оставил постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга об освобождении Лошагина без изменений, а апелляционное представление прокурора без удовлетворения.
Напомним, что Чкаловский районный суд Екатеринбурга 15 июня удовлетворил ходатайство Лошагина об условно-досрочном освобождении на срок 1 год 6 месяцев 16 дней. Прокуратура обжаловала постановление районного суда.
В апелляционном представлении прокуратура просила областной суд отменить постановление суда первой инстанции для продолжения отбывания Лошагиным наказания в виде лишения свободы. В качестве одного из доводов указывалось, что на основании статьи 175 УИК РФ ходатайство об УДО должно содержать сведения о том, что осужденный раскаялся в совершенном деянии. Сведения о раскаянии Дмитрия Лошагина отсутствуют.
Однако Свердловский областной суд сегодня оставил постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга об освобождении Лошагина без изменений, а апелляционное представление прокурора без удовлетворения.
– Прокуратура изучит постановление Свердловского областного суда на предмет наличия или отсутствия оснований для его кассационного обжалования, – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры.
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