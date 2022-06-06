Суд в Екатеринбурге досрочно разрешил выйти на свободу фотографу, убившему жену
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного фотографа Дмитрия Лошагина об условно-досрочном освобождении.
Напомним, что Дмитрий Лошагин отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 10 месяцев за убийство своей супруги-модели. По состоянию на 15 июня, ему осталось отбыть 1 год 6 месяцев 16 дней.
Осужденный подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Помощник Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возражал против удовлетворения ходатайства, так как Лошагин не признал свою вину в совершении преступления и не принес извинения потерпевшим.
Администрация исправительного учреждения также возражала против удовлетворения ходатайства. Однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга все же освободил Дмитрия Лошагина условно-досрочно от дальнейшего отбытия наказания.
Судебный акт еще не вступил в законную силу. Прокуратура изучит постановление суда на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.
Отметим, что это уже не первая попытка Лошагина выбраться из тюрьмы. Два раза Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворял ходатайство, и два раза Свердловский областной суд отменял решение суда I инстанции.
Напомним, что Дмитрий Лошагин отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 10 месяцев за убийство своей супруги-модели. По состоянию на 15 июня, ему осталось отбыть 1 год 6 месяцев 16 дней.
Осужденный подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Помощник Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возражал против удовлетворения ходатайства, так как Лошагин не признал свою вину в совершении преступления и не принес извинения потерпевшим.
Администрация исправительного учреждения также возражала против удовлетворения ходатайства. Однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга все же освободил Дмитрия Лошагина условно-досрочно от дальнейшего отбытия наказания.
Судебный акт еще не вступил в законную силу. Прокуратура изучит постановление суда на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.
Отметим, что это уже не первая попытка Лошагина выбраться из тюрьмы. Два раза Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворял ходатайство, и два раза Свердловский областной суд отменял решение суда I инстанции.
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