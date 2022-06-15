Прокуратура обжаловала постановление суда Екатеринбурга об освобождении по УДО фотографа-убийцы

«По мнению прокурора, Лошагин нуждается в дальнейшем отбывании наказания в местах лишения свободы, его условно-досрочное освобождение противоречит целям и задачам уголовного законодательства – исправление осужденных и восстановление социальной справедливости», – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости