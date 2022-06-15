Прокуратура обжаловала постановление суда Екатеринбурга об освобождении по УДО фотографа-убийцы
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
Прокуратура обжаловала постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина. Он осужден за убийство супруги-модели.
В апелляционном представлении прокуратура просит суд отменить постановление районного суда для продолжения отбывания Лошагиным наказания в виде лишения свободы. В качестве одного из доводов указано, что на основании статьи 175 УИК РФ ходатайство об УДО должно содержать сведения о том, что осужденный раскаялся в совершенном деянии. При этом сведения о раскаянии Дмитрия Лошагина отсутствуют.
Напомним, что Лошагин осужден за убийство своей супруги, модели Юлии Прокопьевой на 9 лет и 9 месяцев. Срок его заключения заканчивается 1 января 2024 года.
Отметим, что Чкаловский районный суд Екатеринбурга уже третий раз удовлетворяет ходатайство Лошагина об УДО. Ранее два раза Свердловский областной суд отменял решение суда I инстанции.
В апелляционном представлении прокуратура просит суд отменить постановление районного суда для продолжения отбывания Лошагиным наказания в виде лишения свободы. В качестве одного из доводов указано, что на основании статьи 175 УИК РФ ходатайство об УДО должно содержать сведения о том, что осужденный раскаялся в совершенном деянии. При этом сведения о раскаянии Дмитрия Лошагина отсутствуют.
«По мнению прокурора, Лошагин нуждается в дальнейшем отбывании наказания в местах лишения свободы, его условно-досрочное освобождение противоречит целям и задачам уголовного законодательства – исправление осужденных и восстановление социальной справедливости», – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, что Лошагин осужден за убийство своей супруги, модели Юлии Прокопьевой на 9 лет и 9 месяцев. Срок его заключения заканчивается 1 января 2024 года.
Отметим, что Чкаловский районный суд Екатеринбурга уже третий раз удовлетворяет ходатайство Лошагина об УДО. Ранее два раза Свердловский областной суд отменял решение суда I инстанции.
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