Против главы Пышминского городского округа возбуждено уголовное дело

17.27 Пятница, 29 июля 2022
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В отношении главы Пышминского городского округа Виктора Соколова возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере и превышение должностных полномочий. Об этом сообщает МК-Урал со ссылкой на источники.

Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере – два эпизода), части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) и статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как сообщает МК-Урал, по одному эпизоду взяткодателем был экс-директор МУП «Водоканалсервис» Александр Привалов, а по другому эпизоду – бывший директор МУП «ЖКХ "Трифоновское"» и депутат гордумы Владимир Чистяков.

Напомним, что силовики задержали Виктора Соколова 12 июля. Тогда он потребовал доставить его в больницу, сославшись на плохое самочувствие. А через неделю появилась информация, что чиновник сбежал из больничной палаты.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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