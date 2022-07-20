Против главы Пышминского городского округа возбуждено уголовное дело
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В отношении главы Пышминского городского округа Виктора Соколова возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере и превышение должностных полномочий. Об этом сообщает МК-Урал со ссылкой на источники.
Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере – два эпизода), части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) и статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Как сообщает МК-Урал, по одному эпизоду взяткодателем был экс-директор МУП «Водоканалсервис» Александр Привалов, а по другому эпизоду – бывший директор МУП «ЖКХ "Трифоновское"» и депутат гордумы Владимир Чистяков.
Напомним, что силовики задержали Виктора Соколова 12 июля. Тогда он потребовал доставить его в больницу, сославшись на плохое самочувствие. А через неделю появилась информация, что чиновник сбежал из больничной палаты.
Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере – два эпизода), части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) и статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Как сообщает МК-Урал, по одному эпизоду взяткодателем был экс-директор МУП «Водоканалсервис» Александр Привалов, а по другому эпизоду – бывший директор МУП «ЖКХ "Трифоновское"» и депутат гордумы Владимир Чистяков.
Напомним, что силовики задержали Виктора Соколова 12 июля. Тогда он потребовал доставить его в больницу, сославшись на плохое самочувствие. А через неделю появилась информация, что чиновник сбежал из больничной палаты.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».