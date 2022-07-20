В Березовском осудили рецидивиста за убийство охранника
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Березовском вынесли приговор рецидивисту, признанному виновным в убийстве охранника. Преступление было совершено девять лет назад.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 9 мая 2013 года осужденный, недавно освободившийся из мест лишения свободы, решил навестить давнюю подругу, которая жила в поселке Новоберезовский.
Не найдя женщину, мужчина направился на остановку, чтобы вернуться в Екатеринбург. Однако на остановке он познакомился с охранником одной из местных частных охранных организаций. Разговорившись, они решили выпить за праздник, а затем охранник пригласил нового знакомого к себе домой.
Во время разговора потерпевший узнал, что мужчина имеет судимость. В связи с этим между ними возникла ссора, в ходе которой осужденный разбил о голову охранника стеклянную бутылку, проломив кости черепа, а затем кухонным ножом перерезал ему сонную артерию. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Злоумышленник собрал битое стекло, посуду и нож в пакет, а затем покинул место преступления, выкинул улики в мусорный контейнер и уехал в Екатеринбург.
Преступление было раскрыто спустя девять лет. Тогда мужчина отбывал наказание за новое убийство, совершенное в 2016 году аналогичным способом.
Березовский городской суд назначил злоумышленнику наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 9 мая 2013 года осужденный, недавно освободившийся из мест лишения свободы, решил навестить давнюю подругу, которая жила в поселке Новоберезовский.
Не найдя женщину, мужчина направился на остановку, чтобы вернуться в Екатеринбург. Однако на остановке он познакомился с охранником одной из местных частных охранных организаций. Разговорившись, они решили выпить за праздник, а затем охранник пригласил нового знакомого к себе домой.
Во время разговора потерпевший узнал, что мужчина имеет судимость. В связи с этим между ними возникла ссора, в ходе которой осужденный разбил о голову охранника стеклянную бутылку, проломив кости черепа, а затем кухонным ножом перерезал ему сонную артерию. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Злоумышленник собрал битое стекло, посуду и нож в пакет, а затем покинул место преступления, выкинул улики в мусорный контейнер и уехал в Екатеринбург.
Преступление было раскрыто спустя девять лет. Тогда мужчина отбывал наказание за новое убийство, совершенное в 2016 году аналогичным способом.
Березовский городской суд назначил злоумышленнику наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».