В Нижнем Тагиле осудили за грабеж двух молодых людей
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле два молодых человека получили наказание в виде лишения свободы за ограбление прохожего. Осуждённые сделали это, притворившись сотрудниками полиции.
Инцидент произошёл осенью 2021 года недалеко от парка культуры имени Горького, где молодые люди катались на мотоцикле. Как рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское», там они заметили юношу, которого решили напугать. Парни представились ему сотрудниками правоохранительных органов и потребовали предъявить документы, так как они «выявляли наркоманов».
Юноша засомневался в том, что подошедшие к нему люди были полицейскими, поэтому попросил показать ему их удостоверения, после чего получил удар в челюсть. Затем осуждённые повалили парня на землю и стали требовать, чтобы он отдал им деньги.
В итоге они забрали у юноши кошелёк и зарядное устройство, но через некоторое время были задержаны инспекторами дорожно-патрульной службы, которые уже были в курсе произошедшего.
Сначала обвиняемые отрицали корыстный умысел, утверждая, что они просто так шутили, но потом молодые люди всё-таки дали признательные показания, принесли извинения потерпевшему и возместили моральный ущерб в размере пяти тысяч от каждого.
Принимая во внимание личности подсудимых, которые имеют постоянное место жительства, работу и учёбу, где характеризуются с положительной стороны, а также то, что они впервые привлекаются к уголовной ответственности и раскаялись в совершенном преступлении, суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год старшему и 10 месяцев младшему.
Для обоих молодых людей приговор является условным с испытательным сроком на 1 год, в течение которого им предстоит доказать своё исправление. Приговор в законную силу не вступил.
Инцидент произошёл осенью 2021 года недалеко от парка культуры имени Горького, где молодые люди катались на мотоцикле. Как рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское», там они заметили юношу, которого решили напугать. Парни представились ему сотрудниками правоохранительных органов и потребовали предъявить документы, так как они «выявляли наркоманов».
Юноша засомневался в том, что подошедшие к нему люди были полицейскими, поэтому попросил показать ему их удостоверения, после чего получил удар в челюсть. Затем осуждённые повалили парня на землю и стали требовать, чтобы он отдал им деньги.
В итоге они забрали у юноши кошелёк и зарядное устройство, но через некоторое время были задержаны инспекторами дорожно-патрульной службы, которые уже были в курсе произошедшего.
Сначала обвиняемые отрицали корыстный умысел, утверждая, что они просто так шутили, но потом молодые люди всё-таки дали признательные показания, принесли извинения потерпевшему и возместили моральный ущерб в размере пяти тысяч от каждого.
Принимая во внимание личности подсудимых, которые имеют постоянное место жительства, работу и учёбу, где характеризуются с положительной стороны, а также то, что они впервые привлекаются к уголовной ответственности и раскаялись в совершенном преступлении, суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год старшему и 10 месяцев младшему.
Для обоих молодых людей приговор является условным с испытательным сроком на 1 год, в течение которого им предстоит доказать своё исправление. Приговор в законную силу не вступил.
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