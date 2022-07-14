В Нижнем Тагиле осудили за грабеж двух молодых людей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле два молодых человека получили наказание в виде лишения свободы за ограбление прохожего. Осуждённые сделали это, притворившись сотрудниками полиции.Инцидент произошёл осенью 2021 года недалеко от парка культуры имени Горького, где молодые люди катались на мотоцикле. Как рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское», там они заметили юношу, которого решили напугать. Парни представились ему сотрудниками правоохранительных органов и потребовали предъявить документы, так как они «выявляли наркоманов».Юноша засомневался в том, что подошедшие к нему люди были полицейскими, поэтому попросил показать ему их удостоверения, после чего получил удар в челюсть. Затем осуждённые повалили парня на землю и стали требовать, чтобы он отдал им деньги.В итоге они забрали у юноши кошелёк и зарядное устройство, но через некоторое время были задержаны инспекторами дорожно-патрульной службы, которые уже были в курсе произошедшего.Сначала обвиняемые отрицали корыстный умысел, утверждая, что они просто так шутили, но потом молодые люди всё-таки дали признательные показания, принесли извинения потерпевшему и возместили моральный ущерб в размере пяти тысяч от каждого.Принимая во внимание личности подсудимых, которые имеют постоянное место жительства, работу и учёбу, где характеризуются с положительной стороны, а также то, что они впервые привлекаются к уголовной ответственности и раскаялись в совершенном преступлении, суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год старшему и 10 месяцев младшему.Для обоих молодых людей приговор является условным с испытательным сроком на 1 год, в течение которого им предстоит доказать своё исправление. Приговор в законную силу не вступил.