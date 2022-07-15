Мошенницы украли почти миллион рублей у пожилой жительницы Верхней Пышмы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В минувшие выходные 84-летняя жительница Верхней Пышмы лишилась крупной суммы накоплений. Две молодые гостьи бабушки, оказавшиеся мошенницами, забрали из её квартиры 950 тысяч рублей.Две женщины, позвонившие в дверь пенсионерки, представились сотрудницами благотворительной организации «Дети Войны». Якобы, они пришли провести с ней опрос, по результатам которого будет выяснено, какую помощь может оказать ей эта организация. На радостях хозяйка квартиры забыла правило не впускать незнакомых людей или, по крайней мере, не оставлять их в жилище без присмотра. Вместе с одной из «благодетельниц» она прошла на кухню, предоставив второй гостье полную свободу действий. Та не преминула воспользоваться беспечностью бабушки и обчистила шкаф, где хранились деньги и золотые украшения.Старушка хватилась пропажи не сразу. Она заметила, что исчез крестик на цепочке, который висел на виду. Только после этого она решила проверить сохранность своих сбережений, а не обнаружив, их обратилась в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский».Сотрудники полиции выехали на место преступления и во время осмотра обчищенной квартиры обнаружили отпечатки пальцев на дверце шкафа, что облегчит поиски преступниц. Тем грозит до 6 лет тюрьмы, согласно статье УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере», — поясняет пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.