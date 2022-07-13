Ночью в центре Краснотурьинска ограбили девушку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Полиция Краснотурьинска разыскивает дух преступников, которые ночью, с 14-го на 15-ое июля ограбили девушку. Граждан, что-либо знающих об этом преступлении или о личностях грабителей, просят обратиться в дежурную часть МО МВД России «Краснотурьинский» (улица Октябрьская, 13) или позвонить по телефону 8 (34384) 6-21-79.Подробности преступления излагает общественно-политическая газета Краснотурьинска «Звезда Урала». Ограбление произошло на улице Ленина возле пиццерии «Маэстро». Примерно в час ночи на одинокую прохожую напали двое человек. Лица их были скрыты балаклавами. Они повалили жертву на землю и отняли у неё сумку с личными вещами.Самыми большими ценностями, которые оказались в руках бандитов, были паспорт и сотовый телефон марки «Samsung» в корпусе чёрного цвета.