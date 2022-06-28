В Первоуральске сотрудница банка оформляла на клиентов кредиты без их ведома

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске осудят бывшую сотрудницу банка. Она обвиняется в мошенническом хищении средств клиентов путем оформления без их ведома кредитов.По версии следствия, старший операционно-классовый работник офиса банка с декабря 2019 года по январь прошлого года оформляла на клиентов кредиты, хотя они об этом не знали. Умысел на хищение денег таким путем у обвиняемой возник в декабре 2019 года, когда она накопила долги по кредитным платежам в банках и микрофинансовых организациях.Обвиняемая подала заявку на оформление кредита от имени клиентов банка. Она использовала их персональные данные и самостоятельно подключала от их имени личный кабинет для управления их счетами. После оформления кредитных договором перечисленные деньги женщина присваивала себе.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, общий ущерб составил более 900 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд.