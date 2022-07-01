За избитого до смерти в Екатеринбурге человека может ответить майор полиции

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге началась проверка действий майора полиции, который проигнорировал сообщения жителей об уличной драке. В результате погиб человек.В конце мая в жилом микрорайоне Химмаш на улице Грибоедова произошла драка. Свидетели несколько раз звонили в дежурный участок, сообщая, что несколько неизвестных избивают мужчину. Но наряд полиции ехал так долго, что драка успела закончиться, причём, крайне плачевно. Агрессоры скрылись в неизвестном направлении, а их жертва осталась лежать на асфальте.Избитый получил такие тяжёлые травмы, что впал в кому. Врачи боролись за его жизнь в течение 5 дней, но все их усилия оказались тщетны. Потерпевший скончался, не приходя в сознание.Следственным комитетом по Свердловской области сейчас продолжается расследование уголовного дела по статье Уголовного кодекса «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». А пока к ответственности может быть привлечён сотрудник отдела полиции Чкаловского района Екатеринбурга. Майора подозревают в том, что он должным образом не отреагировал на сообщения об уличном преступлении насильственного характера.