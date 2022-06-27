Задержанные за ограбление в Екатеринбурге студента из Египта юнцы предстанут перед судом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге готовят к передаче в суд материалы уголовного дела в отношении двух молодых людей, которые подозреваются в нападении на студента Уральского государственного медицинского университета. В результате знакомства с ними 25-летний парень, приехавший учиться из Египта, лишился крупной суммы в валюте (которую, впрочем, ему уже вернули).Преступление, классифицируемое как «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору», был совершён 21-го июня текущего года. Пользуясь тем, что курс доллара в России резко упал, подозреваемые предложили потерпевшему обменять 4 тысячи долларов на рубли по более выгодному курсу. Сделка должна была состояться на улице Рыбной возле Шарташа (что у местного жителя точно вызвало бы подозрения). Египтянин передал «обменщикам» более 4 тысяч долларов, но вместо рублей получил… струю едкой смеси из газового баллончика. Разбойники уехали, оставив египтянина на незнакомой окраине.После поступившего от иностранного студента заявления, полицейские быстро вычислили преступников и задержали их по горячим следам. Оба тоже оказались студентами, но другого вуза — Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. По заведённой на них статье парни могут «присесть» на 10 лет.