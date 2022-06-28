За хищение 60 миллионов рублей в Екатеринбурге осудят застройщика

– Обвиняемый организовал выполнение строительных работ в минимальном объеме, с вложением минимально возможной суммы денежных средств, исключительно в целях создания видимости наличия у него намерений исполнить принятые на себя обязательства по заключенным договорам, а также увеличения суммы неправомерно привлеченных указанным способом денежных средств, – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет руководитель компании-застройщика «Гранд – Инжиниринг». Он обвиняется в мошенническом хищении свыше 60 миллионов рублей под видом заключения договоров инвестирования в строительство.Мужчина возглавляет ООО «Гранд – Инжиниринг», которое являлось застройщиком многоквартирного жилого дома в поселке Верхнее Дуброво Белоярского района. По версии следствия, обвиняемый с 2016 по 2022 год похитил деньги 24 свердловчан и одного юридического лица. Он привлекал деньги под видом заключения договоров долевого участия в строительстве и договоров инвестирования в строительство.При этом мужчина неоднократно продавал жилые и нежилые помещения в строящемся доме разным лицам, хотя не имел реальной возможности завершить строительство объекта.Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.