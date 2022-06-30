В отношении сбившего насмерть ребенка таксиста в Серове возбудили уголовное дело
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Серове в отношении 56-летнего таксиста, который в состоянии опьянения сел за руль и насмерть сбил ребенка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что вечером 29 июня водитель Daewoo Nexia, неофициально подрабатывающий таксистом, насмерть сбил мальчика 2014 года рождения и уехал с места ДТП. Он высадил пассажиров, оставил автомобиль, а сам уехал в другой город на автобусе. Около полуночи мужчина вернулся и зашел в магазин, где его и задержали сотрудники полиции.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП).
Напомним, что вечером 29 июня водитель Daewoo Nexia, неофициально подрабатывающий таксистом, насмерть сбил мальчика 2014 года рождения и уехал с места ДТП. Он высадил пассажиров, оставил автомобиль, а сам уехал в другой город на автобусе. Около полуночи мужчина вернулся и зашел в магазин, где его и задержали сотрудники полиции.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП).
«По уголовному делу проведён осмотр места происшествия и автомобиля, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, подозреваемому планируется предъявить обвинение, решается вопрос с избранием соответствующей меры пресечения», – добавили в СКР.
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