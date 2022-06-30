В Серове задержали сбившего насмерть ребенка таксиста
Происшествия
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области нашли водителя Daewoo Nexia, который насмерть сбил ребенка в Серове и скрылся с места ДТП.
Напомним, что 56-летний мужчина, неофициально подрабатывающий таксистом, 29 июня в Серове насмерть сбил ребенка, высадил пассажиров и уехал в неизвестном направлении. Его автомобиль нашли в течение трех часов на парковке возле магазина. Оказалось, что сам водитель покинул город.
В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что водитель переоделся и уехал на автобусе в Краснотурьинск. Вернулся в Серов он около полуночи на попутке, зашел в магазин в микрорайоне Сортировка, где его и задержали полицейские.
Мужчина подтвердил, что сбил ребенка, а побег объяснил тем, что испугался ответственности. Результаты освидетельствования показали, что он был пьян.
Напомним, что 56-летний мужчина, неофициально подрабатывающий таксистом, 29 июня в Серове насмерть сбил ребенка, высадил пассажиров и уехал в неизвестном направлении. Его автомобиль нашли в течение трех часов на парковке возле магазина. Оказалось, что сам водитель покинул город.
В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что водитель переоделся и уехал на автобусе в Краснотурьинск. Вернулся в Серов он около полуночи на попутке, зашел в магазин в микрорайоне Сортировка, где его и задержали полицейские.
Мужчина подтвердил, что сбил ребенка, а побег объяснил тем, что испугался ответственности. Результаты освидетельствования показали, что он был пьян.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Нижнем Тагиле автокран насмерть сбил женщину
28 июня 2022
28 июня 2022
В Серове мужчина ушел в лес и до сих пор не вернулся
28 июня 2022
28 июня 2022