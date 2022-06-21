В Серове таксист насмерть сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Серове водитель Daewoo Nexia, неофициально подрабатывающий таксистом, насмерть сбил ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По предварительным данным, 29 июня около 16:36 водитель ехал в направлении улицы Красноармейская от Пржевальского и совершил наезд на ребенка 2014 года рождения. В результате ДТП ребенок погиб, а водитель продолжил движение и скрылся с места аварии.За рулем Daewoo Nexia находился мужчина 1966 года рождения. Он неофициально подрабатывал в такси и в момент ДТП вез двух пассажиров. После столкновения водитель высадил их на расстоянии 30 метров от места происшествия и уехал в неизвестном направлении.Отмечается, что с 1 января водитель лишен водительских прав в связи с привлечением к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ за пьяное вождение.Сейчас местонахождение автомобиля уже установлено.