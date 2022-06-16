Угонщиком велосипедов у жителей Верхней Пышмы оказалась дама

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жительница Верхней Пышмы поломала сложившийся стереотип о том, что похитители велосипедов — это обычно мужчины, причём молодые. В данном случае на преступный промысел на улицы города выходила дама и уже далеко не подросткового возраста.Задержанная за кражи велосипедов родилась в 1983-м году. В «послужном» её списке — многочисленные судимости, связанные с имущественными преступлениями (читай, с теми же кражами). К тому же, угонщица ведёт не самый здоровый образ жизни и любит приложиться к алкогольным напиткам. Это-то и толкало её на новые преступления.Сотрудники Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Верхнепышминский» обнародовали некоторые из «подвигов» рецидивистки. В основном она заходила в подъезды многоквартирных домов и похищала велосипеды, стоявшие в общих коридорах. С противоугонными средствами справлялась легко, поскольку носила с собой болторез. Не брезговала преступница и угоном детских «великов». На «дело» она, как правило, прибегала к маскировке, переодеваясь в мужскую одежду и надевая солнцезащитные очки. Чужие велосипеды она продавала по дешёвке случайным покупателям. Вот только причинённый ущерб оценивают не по той выгоде, которую она получила, а по рыночным ценам. И общая сумма в 11 эпизодах получилась довольно впечатляющей — более 100 тысяч рублей.По каждому из 11 преступных эпизодов заведено отдельное уголовное дело. Список судимостей у верхнепышминской угонщицы скоро пополнится.