Бастрыкин взял на контроль расследование дела о покушении на убийство девочки на Урале
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах получения ранения 11-летней девочки в Нижней Синячихе.
Напомним, что вечером 22 июня 11-летней девочке неизвестный выстрелил в голову из пистолета. Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии доставили на вертолете в Екатеринбург.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Сейчас следователи вместе с сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства преступления и лица, причастные к нему.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Напомним, что вечером 22 июня 11-летней девочке неизвестный выстрелил в голову из пистолета. Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии доставили на вертолете в Екатеринбург.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Сейчас следователи вместе с сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства преступления и лица, причастные к нему.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.
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