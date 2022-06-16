В Свердловской области 11-летняя девочка пострадала от выстрела в голову

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В селе Нижняя Синячиха школьнице выстрелили в голову, предположительно, из пистолета. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По предварительным данным, вечером 22 июня четверо подростков гуляли вместе по селу. Внезапно они услышали непонятный звук, а, оглянувшись, увидели, что их знакомая девочка 2011 года рождения лежит на земле с ранением в области головы.Пострадавшую доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что уже проведен подворово-поквартирный обход, опрошены возможные свидетели и очевидцы. Пострадавшая девочка воспитывается в полной семье, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Материалы проверки из ОВД переданы в Следственный комитет.