В Екатеринбург на вертолете доставили пострадавшую от выстрела в голову девочку
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбург на вертолете доставили 11-летнюю девочку из Нижней Синячихи, пострадавшую от выстрела в голову. Об этом сообщает «КП-Екатеринбурга» со ссылкой на собственный источник.
По данным источника, девочка находится в тяжелом состоянии. Ее доставили на вертолете в Екатеринбург в ночь на 23 июня.
Ранее мы писали, что вчера вечером в селе Нижняя Синячиха 11-летней девочке неизвестный выстрелил в голову из пистолета. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
По данным источника, девочка находится в тяжелом состоянии. Ее доставили на вертолете в Екатеринбург в ночь на 23 июня.
Ранее мы писали, что вчера вечером в селе Нижняя Синячиха 11-летней девочке неизвестный выстрелил в голову из пистолета. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
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