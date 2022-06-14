«Счастливая» история собаки из Сысерти закончилась трагически: в выходные Мотю пришлось усыпить

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Предельно печальные новости пришли в минувшие выходные из Сысерти. Собаку Мотю, которой после закрытия Октябрьского ПКС удалось найти хозяев, усыпили в ветеринарной клинике. Перед этим собака пережила страшные мучения.Люди, приютившие Мотю, оказались не слишком ответственными. Несколько раз собака сбегала от них на самовыгул и в какой-то момент не вернулась. Её нашли обездвиженную, почти умирающую. При этом, новая хозяйка не обратилась к ветеринарам, а… начала искать себе новую собаку. Волонтёры случайно узнали, что Мотя лежит у неё дома при смерти, забрали животное и повезли показывать специалистам.После рентгена выяснилась причина чудовищного состояния собаки — её кто-то расстрелял. В теле застряли пули, выстрелами оказались переломаны шейный и грудной позвонки. У зоозащитников ещё оставалась надежда на спасение Моти. На необходимую операцию начали собирать деньги (сумма понадобилась бы немалая — минимум 50 тысяч рублей). Но дальнейшие обследования показали, что даже если операция пройдёт удачно, собака навсегда останется парализованной. Тогда-то и было принято решение Мотю усыпить.Волонтёры пытаются найти изуверов, расстрелявших в Сысерти Мотю. И предупреждают: «пожалуйста, более дотошно подходите к выбору претендентов на животных, проверяйте как им живётся в новом доме, ведь даже самый адекватный с виду человек может оказаться настоящим живодером».