В Нижнем Тагиле украли… забор
Криминал
Фото: Вечерние Ведомости
Нижнетагильские воришки продолжают оригинальничать и с игрушек, да спортивного инвентаря переключились на ещё более странные вещи. Например, на заборы!
Ещё месяц назад, в ночь с 11-ое на 12-ое мая исчезло ограждение, которое стояло на территории микрорайона Вагонка. Забор был сделан из профнастила и состоял из 180 листов. Злоумышленники очень оперативно скрутили все их и транспортировали в неизвестном направлении — то ли для того, чтобы сдать в металлолом, то ли для каких-то личных нужд.
Объявление об этом странном преступлении появилось на этой неделе в ВК-сообществе «Инцидент. Нижний Тагил». Истинные хозяева забора обратились к ворам с просьбой вернуть похищенное ограждение. Взамен они даже готовы выплатить 20 тысяч рублей. Такую же сумму они заплатят и за информацию о «заборных» ворах.
Ещё месяц назад, в ночь с 11-ое на 12-ое мая исчезло ограждение, которое стояло на территории микрорайона Вагонка. Забор был сделан из профнастила и состоял из 180 листов. Злоумышленники очень оперативно скрутили все их и транспортировали в неизвестном направлении — то ли для того, чтобы сдать в металлолом, то ли для каких-то личных нужд.
Объявление об этом странном преступлении появилось на этой неделе в ВК-сообществе «Инцидент. Нижний Тагил». Истинные хозяева забора обратились к ворам с просьбой вернуть похищенное ограждение. Взамен они даже готовы выплатить 20 тысяч рублей. Такую же сумму они заплатят и за информацию о «заборных» ворах.
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