В Нижнем Тагиле завелись игривые воры

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Судя по совершаемым в последнее время кражам из магазинов Нижнего Тагила, там завелись какие-то игривые воры. Так, местная полиция разыскивает мужчину, который ещё в апреле похитил… детские конструкторы в количестве 4 штук. За ними он пришёл в отдел детских товаров одного из торговых центров.Поскольку иными методами найти магазинного воришку до сих пор не получилось, полиция МУ МВД России «Нижнетагильское» обратилась к гражданам с просьбой помочь установить личность похитителя конструкторов. На вид ему около 25 лет, среднего телосложения, ростом около 175-180 сантиметров. На момент совершения кражи был одет в куртку чёрного цвета с белой эмблемой, тёмные штаны и чёрные ботинки.Можно предположить, что вор — многодетный папаша, который слямзил конструкторов аж на 20 тысяч, чтобы ни одному из его детей не было обидно. В таком случае, справедливо предположить, что другой магазинный вор — отец всего одного ребёнка, из которого хочет сделать профессионального хоккеиста. Ведь именно часть обмундирования для этой спортивной игры стала его добычей.Хоккейные перчатки неизвестный умыкнул с витрины магазина на улице Октябрьской революции (интересно, что их оценили в те же 20 тысяч рублей). Ориентировка на него такова: на вид более 40 лет, среднего телосложения, невысокого роста. Был одет в тёмную куртку, футболку с надписью на груди, синие джинсы и тёмную обувь.Всех, кто может пролить свет на личности двух «игривых» воришек, просят поделиться информацией с дежурной частью Нижнетагильского отдела полиции № 16 (телефону 8 (3435) 97-64-02).