Свердловчанку приговорили к лишению свободы за неуплату алиментов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жительницу Тавды приговорили к реальному лишению свободы за неуплату алиментов на содержание дочери в течение нескольких лет. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.На основании исполнительного листа, выданного в ноябре 2009 года, женщина должна была ежемесячно выплачивать алименты на содержание своей дочери 2009 года рождения. Однако, будучи привлеченной к административной ответственности за неуплату алиментов, она продолжала не давать деньги на содержание ребенка.Женщина ранее была судима по части 1 статьи 157 УК РФ в ноябре 2020 года. Тогда Тавдинский районный суд уже назначал ей наказание в виде лишения свободы. Однако должных выводов женщина для себя не сделала.Теперь Тавдинский районный суд назначил виновной наказание в виде шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.