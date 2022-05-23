В Екатеринбург приехали «работать» три мошенника из Кирова

– При этом члены группы ясно осознавали, чем они занимаются. При опросе один из них прямо сообщил, что они приехали в наш регион «работать мошенниками», – отметили в УМВД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали трех молодых людей из Кирова, которые подозреваются в мошенничестве в отношении пожилых граждан. Они обманывали пенсионеров по схеме «родственник попал в ДТП».Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, задержанная троица проживала в Кирове. Их знакомый рассказал им о возможности незаконного заработка. Он заявил, что нашел в соцсети контакт, предлагающих несложную работу: необходимо выполнять роль курьера и забирать деньги с указанных адресов. 10% от полученной суммы причитались самому курьеру.Два брата и их приятель связались с указанным контактом и начали получать задания. Их направляли в разные города: Чебоксары, Йошкар-Олу, Нижний Новгород, Пермь. В Екатеринбурге троица также забирала у местных пенсионеров сотни тысяч рублей.Молодые люди представлялись помощниками «следователя», который ведет дело о ДТП. Обманутые горожане отдавали деньги, которые «бегунки» переводили на указанные им счета. Руководители из соцсетей инструктировали их как соблюдать конспирацию: надевать маски на лицо, следить за подозрительными автомобилями, избегать камер.Сейчас в отношении задержанных расследуются уголовные дела, возбужденные по статье 159 УК РФ (мошенничество). Молодые люди 2001, 2002 и 2003 годов рождения помещены под стражу.