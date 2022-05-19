Мясорубку взамен зачётов требовал со студентов преподаватель УрФУ

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жалобы студентов Уральского Федерального университета на одного из преподавателей, который — по уверениям учащихся — требовал с них взятку за зачёты и приём курсовых работ, руководство вуза не оставило без внимания. В феврале этого года антикоррупционная комиссия УрФУ провела внутреннее разбирательство и, когда факты, изложенные студентами, подтвердились, преподавателю кафедры подъёмно-транспортных машин и роботов предложили уволиться по собственному желанию. Что он и сделал в марте. А сегодня стало известно, что потерей работы для взяточника дело не кончилось. Вуз передал собранные на нерадивого преподавателя материалы в прокуратуру.Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что на основании прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту получения преподавателем учебного заведения взятки. В частности, прокуратурой Кировского района Екатеринбурга было установлено, что вымогатель требовал от своих студентов приобрести и передать ему мясорубку взамен на приём экзаменов, зачётов и курсовых работ. Студентам пришлось скинуться и купить кухонный прибор за 11 тысяч рублей.Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействие»). Закон предусматривает наказание за данное преступление в виде штрафа до двух миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет. Взяточник лишается права занимать определённые должности на срок до пяти лет. У особо сурового судьи он может лишиться и свободы.