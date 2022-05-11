В Екатеринбурге ищут пострадавших от вымогателей граждан

– Согласно материалам уголовных дел, преступления совершены в торговом центре по улице 8 Марта в Екатеринбурге. В настоящее время указанные фигуранты содержатся под стражей, – рассказали в СКР.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут пострадавших от действий задержанных граждан, обвиняемых в вымогательстве денег. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга регионального СКР расследует два уголовных дела в отношении нескольких молодых людей. Они обвиняются в вымогательстве денег и иного ценного имущества под угрозой применения насилия, совершенному группой лиц по предварительному сговору.Следователи просят граждан, которые могли пострадать от противоправных действий задержанных лиц, сообщить информацию в следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга регионального СКР по адресу улица Большакова, 11 «а» или по телефону 8 (343) 261-11-13. Конфиденциальность гарантируется.