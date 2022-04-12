В Верхней Пышме разыскивают похищенного в среду человека
Криминал
Фото: Владислав Постников
В среду утром в Верхней Пышме избили и увезли в неизвестном направлении 44-летнего мужчину. Нападавших было четверо. В преступлении подозревается сын похищенного.
Как сообщает ВК-паблик «Верхняя Пышма», жертвой похищения стал житель города, работающий инженером. Его сын отличается криминальным складом характера и уже несколько раз был осуждён за кражи и разбой. Как удалось выяснить следственным органам, недавно отец снял с учёта в ГИБДД автомобиль ВАЗ. Именно с этим обстоятельством может быть связано его конфликт с сыном.
Инженера увезли в автомобиле ВАЗ-2114 тёмно-зелёного цвета – том самом, который, предположительно, стал причиной произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека».
Как сообщает ВК-паблик «Верхняя Пышма», жертвой похищения стал житель города, работающий инженером. Его сын отличается криминальным складом характера и уже несколько раз был осуждён за кражи и разбой. Как удалось выяснить следственным органам, недавно отец снял с учёта в ГИБДД автомобиль ВАЗ. Именно с этим обстоятельством может быть связано его конфликт с сыном.
Инженера увезли в автомобиле ВАЗ-2114 тёмно-зелёного цвета – том самом, который, предположительно, стал причиной произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека».
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