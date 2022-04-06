Экс-сотрудник полиции предстанет перед судом в Екатеринбурге за взятку
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Прокуратура Орджоникидзевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции. Мужчину обвиняют в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и в приобретении заведомо поддельного документа.
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что с декабря 2017 по март 2018 года сотрудник отделения полиция №15 УМВД России по Екатеринбургу получил взятку в размере 700 тысяч за непроведение процессуальной проверки, а также за возврат автомобиля Toyota Land Cruiser 200 с поддельным индивидуальным идентификационным номером.
Кроме того, сотрудник полиции с сентября 2020 года по февраль 2021 года использовал автомобиль Toyota Camry в своих личных целях, без его возврата законному владельцу – юридическому лицу. Работая по заявлению собственника об угоне автомобиля, полицейский обнаружил машину, но длительное время не возвращал ее собственнику. Для удобства он установил на Toyota Camry другой регистрационный знак и приобрел у неизвестного лица поддельное свидетельство о регистрации ТС.
С обвиняемого будут востребованы деньги, которые он получил незаконно. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для дальнейшего рассмотрения.
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что с декабря 2017 по март 2018 года сотрудник отделения полиция №15 УМВД России по Екатеринбургу получил взятку в размере 700 тысяч за непроведение процессуальной проверки, а также за возврат автомобиля Toyota Land Cruiser 200 с поддельным индивидуальным идентификационным номером.
Кроме того, сотрудник полиции с сентября 2020 года по февраль 2021 года использовал автомобиль Toyota Camry в своих личных целях, без его возврата законному владельцу – юридическому лицу. Работая по заявлению собственника об угоне автомобиля, полицейский обнаружил машину, но длительное время не возвращал ее собственнику. Для удобства он установил на Toyota Camry другой регистрационный знак и приобрел у неизвестного лица поддельное свидетельство о регистрации ТС.
С обвиняемого будут востребованы деньги, которые он получил незаконно. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для дальнейшего рассмотрения.
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