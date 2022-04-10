Екатеринбурженку подозревают в присвоении принадлежащих косметологическому центру 513 тысяч
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы по факту незаконного присвоения 513 тысяч рублей, принадлежащих косметологическому центру.
Как установили правоохранители, среди обязанностей екатеринбурженки был прием оплаты от клиентов в те часы, когда касса центра уже не работала. А на утро следующего рабочего дня сотрудница была обязана сдать полученные деньги и отчитаться.
«При этом руководство центра уже обращало внимание на нарушения со стороны сотрудницы в работе с финансовыми документами. В результате администратору пришлось уволиться. Однако последующая инвентаризация выявила серьезную недостачу в сумме 513 тысяч рублей. Представители организации обратились в органы внутренних дел», – рассказали «Вечерним ведомостям в отделении по связями со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
После этого сотрудницу разыскали сотрудники полиции и опросили. В ходе беседы женщина призналась, что 17 и 18 марта присвоила часть средств, полученных от клиентов, и потратила на свои нужды.
Теперь в отношении подозреваемой возбуждено дело по части 3 стать 160 УК РФ («Присвоение или растрата в крупном размере»). Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
Как установили правоохранители, среди обязанностей екатеринбурженки был прием оплаты от клиентов в те часы, когда касса центра уже не работала. А на утро следующего рабочего дня сотрудница была обязана сдать полученные деньги и отчитаться.
«При этом руководство центра уже обращало внимание на нарушения со стороны сотрудницы в работе с финансовыми документами. В результате администратору пришлось уволиться. Однако последующая инвентаризация выявила серьезную недостачу в сумме 513 тысяч рублей. Представители организации обратились в органы внутренних дел», – рассказали «Вечерним ведомостям в отделении по связями со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
После этого сотрудницу разыскали сотрудники полиции и опросили. В ходе беседы женщина призналась, что 17 и 18 марта присвоила часть средств, полученных от клиентов, и потратила на свои нужды.
Теперь в отношении подозреваемой возбуждено дело по части 3 стать 160 УК РФ («Присвоение или растрата в крупном размере»). Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
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