Почти 2 года лишения свободы получил изверг, выкинувший в Берёзовском кошку с балкона

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Берёзовском городском суде прошёл процесс по делу бывшего жителя города Асбест. Яна А. обвинили в жестоком обращении с животными. В частности, в том, что он выкинул кошку с котёнком с балкона квартиры на 5-м этаже, где проживал с сожительницей. Малолетний сын этой женщины ухаживал за кошкой и тоже участвовал в процессе в качестве потерпевшего, - сообщает газета «Золотая горка».После падения с высоты котёнок погиб, а кошка получила сильнейшие переломы и черепно-мозговую травму. Её долго лечили, для чего приходилось ездить в ветклинику Екатеринбурга. Сумма расходов на лечение – 26 тысяч рублей – тоже была озвучена в суде. Садиста приговором суда обязали возместить расходы на ветеринарию. Но это – не единственное, и не самое тяжёлое наказание.Обычно судебные процессы по жестокому обращению с животными заканчиваются штрафами (а то и вовсе пшиком). Но не в этот раз! Судья Юрий Большаков учёл прошлые «подвиги» А., его судимость, и решил лишить его свободы сроком на 1 год и 8 месяцев. Правда, условно.