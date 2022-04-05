В Ревде рецидивист после ссоры похитил сожительницу

– По одной из отрабатываемых сыщиками и следователями версий, яростный гнев к своей спутнице жизни мог возникнуть после того, как кавалер узнал о ее возможной беременности. Применив насилие и угрожая убийством, ранее судимый за угон и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, против воли женщины увез ее в сторону Тюмени. Но его планам сбыться было не суждено, так как представители МВД нашли его быстрее, чем он добрался до точки назначения, – добавил полковник Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ревде 31-летний мужчина подозревается в похищении своей сожительницы. Женщину освободили и госпитализировали с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По версии следствия, 3 апреля подозреваемый поссорился со своей 39-летней сожительницей около дома на улице Спортивная в Ревде. Применяя к ней физическое насилие, он вывез женщину на ее же автомобиле из Ревды.О произошедшем в полицию сообщила совершеннолетняя дочь потерпевшей. В тот момент она общалась с матерью в соцсетях и заподозрила, что ей угрожает опасность. Получив информацию, полицейские приняли меры для задержания подозреваемого и освобождения женщины.Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что на розыск похитителя и автомобиля Kia Rio, на котором передвигался подозреваемый с плененной сожительницей, были ориентированы все наряды комплексных сил регионального гарнизона полиции. Машину задержали в Реже на улице Объездной. Потерпевшая находилась в таком состоянии, что ее пришлось срочно госпитализировать в одну из районных больниц с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и побоями.Сейчас врачи оказывают потерпевшей необходимую медицинскую помощь. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.