Прокуратура утвердила обвинение по еще одному делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Генеральная прокуратура утвердила обвинение по еще одному уголовному делу бывшего заместителя главы администрации Екатеринбурга Виктора Контеева. Дело направлено в Сысертский районный суд.Следователи завершили расследование дела, по которому Контеев обвиняется в «вымогательстве», «покушении на убийство», «мошенничестве» и «отмывании денег». Как сообщает портал «Накануне.ру» со ссылкой на Генпрокуратуру, в конце декабря 2009 года обвиняемый вместе с участниками созданной им же организованной группой вымогал у местного предпринимателя долю ООО «Урал», требуя под угрозой применения насилия. Но получил отказ.По версии следствия, после этого, в апреле 2010 года, вице-мэр разработал план по устранению бизнесмена, но реализовать его не смог. Затем, согласно материалам дела, обвиняемый организовал хищение доли в 50% уставного капитала вышеуказанного предприятия и легализовал полученное преступным путем имущество.Напомним, что Виктора Контеева еще в 2018 приговорили к 18 годам колонии строго режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Суд признал его виновным по ряду статьей, среди которых вымогательство, получение взятки, подстрекательство к убийству двух человек и другие.