В Екатеринбурге мужчина пожаловался в полицию на обокравшую его проститутку Анжелу
Криминал
Интимный досуг мужчины в Екатеринбурге омрачился для него серьезными финансовыми потерями. Как стало известно veved.ru, проснувшись утром 18 октября, он решил развлечься, и нашел в интернете сайт «досуга», где выбрал понравившуюся девушку, созвонился с ней и договорился о «встрече».
Девушка, представившаяся Анжелой, пригласила его к себе в квартиру на улице Бажова. Он ей внес «аванс» за услуги в размере 10 тысяч рублей, после чего они стали распивать коньяк, а Анжела сделала гостю еще и «массаж». Утомившись то ли от объема выпитого алкоголя, то ли от нежных рук Анжелы, мужчина уснул, проснувшись лишь через 12 часов.
Открыв глаза, он обнаружил, что Анжела куда-то ушла, и в квартире кроме него больше никого нет. Но больше всего его напугала смска в телефоне от банка – выяснилось, что с его карты списано почти 100 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию, которая теперь ищет ту самую девушку, вероятно и оставившую клиента без денег на банковской карте.
Девушка, представившаяся Анжелой, пригласила его к себе в квартиру на улице Бажова. Он ей внес «аванс» за услуги в размере 10 тысяч рублей, после чего они стали распивать коньяк, а Анжела сделала гостю еще и «массаж». Утомившись то ли от объема выпитого алкоголя, то ли от нежных рук Анжелы, мужчина уснул, проснувшись лишь через 12 часов.
Открыв глаза, он обнаружил, что Анжела куда-то ушла, и в квартире кроме него больше никого нет. Но больше всего его напугала смска в телефоне от банка – выяснилось, что с его карты списано почти 100 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию, которая теперь ищет ту самую девушку, вероятно и оставившую клиента без денег на банковской карте.
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