На уральском кладбище устроили погром

13.39 Воскресенье, 4 октября 2020
Криминал
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
На Среднем Урале устроили погром на кладбище. Инициаторов произошедшего по горячим следам установили сотрудники полиции Артинского ОВД.

Как сообщает руководитель пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, информация об инциденте поступила в дежурную часть 30 сентября. Житель села Сажино рассказал, что на кладбище на нескольких могилах опрокинуты памятники.

Позже выяснилось, что на место часто прибегают дети, чтобы забрать оставленные конфеты. На одном из мраморных надгробий сотрудники полиции обнаружили ярко-выраженный след от подошвы небольшого размера, а на траве были разбросаны фантики.

Сыщики отправились в школу, которая находится рядом с кладбищем, и посмотрели там видеозаписи с камер наблюдения.

Подозреваемыми оказались трое школьников (самому младшему из них девять лет, самому старшему — 11). Они уронили два мраморных памятника и один железный, а при опросе сказали, что это произошло случайно при игре в догонялки.

«По данному факту сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних проведена проверка. Несмотря на то, что ни один из мальчишек ранее не был замечен в подобных «забавах», всех их планируется поставить на соответствующий учёт в ОВД. Теперь за поведением школьников будет установлен особый контроль старшего инспектора ПДН ОМВД России по Артинскому району Рухмалевой. Ну а сами "герои" из-за своего возраста уголовной ответственности пока не подлежат. Их родителям тоже в некотором роде повезло, так как ни один из памятников при падении не получил повреждений. Иначе местные жители могли бы в судебном порядке требовать компенсацию причинённого вреда. Все конструкции восстановлены, а ребята пообещали сотрудникам полиции больше не становиться фигурантами таких или иных криминальных историй»,- сообщил Валерий Горелых.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
В Новоуральске «по горячим следам» задержали подозреваемого в краже
25 сентября 2020
На Урале сотрудники ГУФСИН задержали сбежавшего преступника
01 октября 2020
В школу на Эльмаше в Екатеринбурге пытался пройти голый мужчина с пистолетиком
01 октября 2020
В Новой Ляле нашли гуляющего без родителей и верхней одежды малыша
03 октября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Участница «Мисс Екатеринбург» поведет «Единую Россию» на выборы

Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
17:27 «Автомобилист» в Екатеринбурге проведёт три матча
16:05 Туман, снег и дождь: свердловчан ждёт прохладное начало недели
15:06 Екатеринбурженка потеряла из-за мошенников свыше полумиллиона рублей
14:26 Контроль за соблюдением масочного режима усилился в Нижнем Тагиле
13:39 На уральском кладбище устроили погром
13:18 На матче «Урал» – ЦСКА в Екатеринбурге полиция задержала двух нарушителей
13:01 В Екатеринбурге снесли летнее кафе, просуществовавшее более 10 лет
12:44 В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 172 человека
11:28 В Екатеринбурге добровольцы очистили Городской пруд
10:41 Звезда Голливуда Стивен Сигал открыл в Екатеринбурге фестиваль айкидо
10:18 В Екатеринбурге сбили ребёнка
00:57 В Тавде в результате пожара погибло пять человек. В их числе трое маленьких детей
21:08 ФК «Урал» в Екатеринбурге потерпел поражение в матче с ЦСКА
20:16 В уральской колонии делают мебель для кукольных домиков
19:04 На Среднем Урале провели свыше 1,6 млн тестов на COVID-19
18:26 Из-за вспышки коронавируса отменили игру «Уралочки» с «Локомотивом»
16:32 В Свердловской области ищут женщину, не ориентирующуюся в пространстве
15:23 На Среднем Урале убьют 26 медведей
14:49 В Новой Ляле нашли гуляющего без родителей и верхней одежды малыша
14:01 В Свердловской области нашли ручную гранату
13:57 Сергей Удальцов заявил, что Ельцин центр в Екатеринбурге необходимо закрыть
13:30 В Нижнем Тагиле ВАЗ после аварии отлетел на пешеходов
12:55 Ещё 165 свердловчан заболели коронавирусом
12:35 Автоматы с масками могут появиться в метро Екатеринбурга
11:47 Суд обязал МВД выплатить 30 тысяч рублей тагильчанину, над которым издевались в полиции
11:16 В Сысерти без вести пропала 40-летняя женщина
Все новости Свердловской области
16:11 Сергей Фургал сообщил, что его зрение в «Лефортово» ухудшается
15:40 Власти НКР призвали жителей Азербайджана покинуть города
13:26 В Белом доме рассказали о том, почему Дональд Трамп был доставлен в больницу
12:48 11,5 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России
11:03 Дети погибшей Ирины Славиной вышли на пикет
09:41 Глава Камчатского края пообещал уволить должностных лиц, которые приукрашивали или замалчивали ситуацию с Халактырским пляжем
20:18 России не избежать санкций, если ОЗХО подтвердит отравление Навального
17:46 Пашаев заявил, что никак не причастен к истории с поддельной справкой и ничего о ней не знал
15:28 Профсоюз журналистов требует провести расследование гибели Ирины Славиной
14:25 Нижегородцы прошли по улицам города в память о журналистке Ирине Славиной
14:21 Тринадцатую субботу подряд жители Хабаровска выходят на протесты
14:02 Полицейского, который выписал поддельную справку в деле Ефремова, уволили
13:01 В России COVID-19 обнаружен у 1,2 млн человек
12:59 В воде на Камчатке обнаружены нефтепродукты: содержание превышает норму в 3,6 раз
20:14 В Нижнем Новгороде главный редактор издания «Коза Пресс» покончила с собой у здания МВД
17:33 Рамзан Кадыров предложил Алексею Навальному считать его заказчиком отравления
17:26 Школы в Москве с 19 октября могут вновь перейти на дистанционное обучение
16:59 Президент Франции Макрон заявил о переброске 300 сирийских боевиков в Азербайджан
16:34 В 2021 году в России запланированы масштабные учения по гражданской обороне под руководством Путина
16:24 Власти Армении обвинили Азербайджан в ударе по Степанакерту
15:14 Вице-премьер РФ Голикова назвала условие невозвращения в режим строгой самоизоляции
15:10 Власти Ливана заочно арестовали двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута
15:02 Столичные власти рекомендовали московским предприятиям перевести на удалёнку до 50% сотрудников
14:44 Певица Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников по пути к Степанакерту
14:22 Компания «Хонда» объявила об уходе из Формулы-1 по окончании сезона 2021 года
14:15 Белоруссия вводит ответные санкции в отношении ряда официальных лиц ЕС
Все новости России и мира
17:27 «Автомобилист» в Екатеринбурге проведёт три матча
16:05 Туман, снег и дождь: свердловчан ждёт прохладное начало недели
15:06 Екатеринбурженка потеряла из-за мошенников свыше полумиллиона рублей
14:26 Контроль за соблюдением масочного режима усилился в Нижнем Тагиле
13:39 На уральском кладбище устроили погром
13:26 В Пермском крае зафиксировано 84 случая COVID-19
13:18 На матче «Урал» – ЦСКА в Екатеринбурге полиция задержала двух нарушителей
13:01 В Екатеринбурге снесли летнее кафе, просуществовавшее более 10 лет
12:44 В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 172 человека
11:28 В Екатеринбурге добровольцы очистили Городской пруд
10:41 Звезда Голливуда Стивен Сигал открыл в Екатеринбурге фестиваль айкидо
10:18 В Екатеринбурге сбили ребёнка
00:57 В Тавде в результате пожара погибло пять человек. В их числе трое маленьких детей
21:08 ФК «Урал» в Екатеринбурге потерпел поражение в матче с ЦСКА
20:16 В уральской колонии делают мебель для кукольных домиков
19:04 На Среднем Урале провели свыше 1,6 млн тестов на COVID-19
18:26 Из-за вспышки коронавируса отменили игру «Уралочки» с «Локомотивом»
16:32 В Свердловской области ищут женщину, не ориентирующуюся в пространстве
16:17 Дмитрий Махонин поручил в два раза увеличить число операторов горячей линии неотложной помощи в Прикамье
16:11 Коронавирус диагностирован у жителей 16 территорий Прикамья
15:23 На Среднем Урале убьют 26 медведей
14:49 В Новой Ляле нашли гуляющего без родителей и верхней одежды малыша
14:01 В Свердловской области нашли ручную гранату
13:57 Сергей Удальцов заявил, что Ельцин центр в Екатеринбурге необходимо закрыть
13:30 В Нижнем Тагиле ВАЗ после аварии отлетел на пешеходов
12:55 Ещё 165 свердловчан заболели коронавирусом
Все новости
12:44
4/10
 В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 172 человека
00:57
4/10
 В Тавде в результате пожара погибло пять человек. В их числе трое маленьких детей
20:18
3/10
 России не избежать санкций, если ОЗХО подтвердит отравление Навального
13:01
3/10
 В России COVID-19 обнаружен у 1,2 млн человек
12:55
3/10
 Ещё 165 свердловчан заболели коронавирусом
20:14
2/10
 В Нижнем Новгороде главный редактор издания «Коза Пресс» покончила с собой у здания МВД
15:35
2/10
 Экс-начальнику сельской управы на Урале вынесли приговор за получение взятки
15:12
2/10
 Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
13:00
2/10
 В России выявили еще 9 412 новых случаев коронавируса
12:55
2/10
 164 новых случая COVID-19 выявили в Свердловской области
14:58
1/10
 Владельцу массажных салонов в Екатеринбурге вынесли приговор по «наркотической» статье
12:35
30/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек
11:56
30/09
 Тысячи человек в центре Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды
20:03
29/09
 В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
19:28
29/09
 Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09
 «Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
13:28
29/09
 Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному лишению свободы
13:14
29/09
 Еще 143 свердловчанина заразились коронавирусом
19:30
28/09
 «Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
12:54
27/09
 В России выявлено 7 867 новых случаев COVID-19
12:50
27/09
 141 новый случай коронавируса выявлен в Свердловской области
20:38
26/09
 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
16:20
25/09
 В Екатеринбурге стали известны результаты праймериз «Единой России»
22:53
24/09
 Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09
 Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
19:20
24/09
 На свердловской трассе водитель сбил сразу четырех кабанов
Все новости