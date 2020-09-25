На уральском кладбище устроили погром

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

На Среднем Урале устроили погром на кладбище. Инициаторов произошедшего по горячим следам установили сотрудники полиции Артинского ОВД.Как сообщает руководитель пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, информация об инциденте поступила в дежурную часть 30 сентября. Житель села Сажино рассказал, что на кладбище на нескольких могилах опрокинуты памятники.Позже выяснилось, что на место часто прибегают дети, чтобы забрать оставленные конфеты. На одном из мраморных надгробий сотрудники полиции обнаружили ярко-выраженный след от подошвы небольшого размера, а на траве были разбросаны фантики.Сыщики отправились в школу, которая находится рядом с кладбищем, и посмотрели там видеозаписи с камер наблюдения.Подозреваемыми оказались трое школьников (самому младшему из них девять лет, самому старшему — 11). Они уронили два мраморных памятника и один железный, а при опросе сказали, что это произошло случайно при игре в догонялки.«По данному факту сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних проведена проверка. Несмотря на то, что ни один из мальчишек ранее не был замечен в подобных «забавах», всех их планируется поставить на соответствующий учёт в ОВД. Теперь за поведением школьников будет установлен особый контроль старшего инспектора ПДН ОМВД России по Артинскому району Рухмалевой. Ну а сами "герои" из-за своего возраста уголовной ответственности пока не подлежат. Их родителям тоже в некотором роде повезло, так как ни один из памятников при падении не получил повреждений. Иначе местные жители могли бы в судебном порядке требовать компенсацию причинённого вреда. Все конструкции восстановлены, а ребята пообещали сотрудникам полиции больше не становиться фигурантами таких или иных криминальных историй»,- сообщил Валерий Горелых.