В Екатеринбурге женщина перевела мошенникам более 800 тысяч рублей

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Пенсионерка из Екатеринбурга перевела мошенникам свыше 800 тысяч рублей, об этом рассказали в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.83-летняя женщина обратилась в полицию и сообщила, что неизвестные завладели её денежными средствами в размере 810 тысяч рублей. Она рассказала, что ей позвонил мужчина и представился её сыном, якобы попавшим в ДТП. Чтобы решить проблему, ему необходимы 3 миллиона рублей. Далее «сын» сказал, что общаться с женщиной будет его адвокат.«Однако, у пенсионерки, как оказалось, были личные накопления, не превышающие 810 тысяч рублей. Неизвестный под видом адвоката сообщил пенсионерке, что указанные средства необходимо обналичить и передать курьеру. После этого напуганная женщина сняла со своего счета все накопления и отдала мошенникам», - сказали в УМВД.Далее пенсионерка позвонила своему сыну, а он сообщил матери, что та стала жертвой аферистов.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Сейчас полицейские устанавливают личности, причастных к преступлению