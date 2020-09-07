В Екатеринбурге женщина перевела мошенникам более 800 тысяч рублей
Криминал
Фото: baikal24.ru
Пенсионерка из Екатеринбурга перевела мошенникам свыше 800 тысяч рублей, об этом рассказали в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.
83-летняя женщина обратилась в полицию и сообщила, что неизвестные завладели её денежными средствами в размере 810 тысяч рублей. Она рассказала, что ей позвонил мужчина и представился её сыном, якобы попавшим в ДТП. Чтобы решить проблему, ему необходимы 3 миллиона рублей. Далее «сын» сказал, что общаться с женщиной будет его адвокат.
«Однако, у пенсионерки, как оказалось, были личные накопления, не превышающие 810 тысяч рублей. Неизвестный под видом адвоката сообщил пенсионерке, что указанные средства необходимо обналичить и передать курьеру. После этого напуганная женщина сняла со своего счета все накопления и отдала мошенникам», - сказали в УМВД.
Далее пенсионерка позвонила своему сыну, а он сообщил матери, что та стала жертвой аферистов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Сейчас полицейские устанавливают личности, причастных к преступлению
83-летняя женщина обратилась в полицию и сообщила, что неизвестные завладели её денежными средствами в размере 810 тысяч рублей. Она рассказала, что ей позвонил мужчина и представился её сыном, якобы попавшим в ДТП. Чтобы решить проблему, ему необходимы 3 миллиона рублей. Далее «сын» сказал, что общаться с женщиной будет его адвокат.
«Однако, у пенсионерки, как оказалось, были личные накопления, не превышающие 810 тысяч рублей. Неизвестный под видом адвоката сообщил пенсионерке, что указанные средства необходимо обналичить и передать курьеру. После этого напуганная женщина сняла со своего счета все накопления и отдала мошенникам», - сказали в УМВД.
Далее пенсионерка позвонила своему сыну, а он сообщил матери, что та стала жертвой аферистов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Сейчас полицейские устанавливают личности, причастных к преступлению
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