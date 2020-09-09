Стрельбу из окон квартиры в Екатеринбурге устроили медбратья

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Участниками стрельбы на улице Начдива Онуфриева в Екатеринбурге 8 сентября оказались два медбрата. Как стало известно veved.ru, задержанным являются Константин Ч. – медбрат ГКБ №40 и Константин П. - медбрат станции скорой медицинской помощи. В случае, если дело дойдет до обвинительного приговора, им может грозить увольнение.Напомним, что вечером 8 сентября в полицию обратились горожане, которые сообщили, что из окон квартиры дома №60 по улице Начдива Онуфриева ведется стрельба. На место приехал экипаж ГНР, бойцы СОБР Управления Росгвардии по Свердловской области и начальник полиции УМВД по Екатеринбургу Андрей Швыдченко, которому удалось убедить граждан прислушаться и добровольно открыть дверь.«Внутри оказались два молодых человека, оба 1995 года рождения», — отмечал ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, отметив, что оба мужчины были пьяны.У задержанных полицейскими изъяты два пневматических пистолета и охолощенный автомат, имитирующий стрельбу, патроны и гильзы. Сами задержанные пояснили, что точно не помнят, что произошло из-за большого количество выпитого спиртного, ответственность они осознавали лишь частично.В отношении мужчин решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).