В Екатеринбурге вынесли приговор за организацию экстремистского сообщества «А.У.Е.»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли первый приговор за организацию экстремистского сообщества «А.У.Е.» (запрещено на территории РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Гарнизонный военный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, а также Артема Зуева, которые обвиняются в создании и руководстве экстремистским сообществом, а также публичных призывах к осуществлению экстремисткой деятельности с использованием Интернета.Николай Бабарика в ноябре 2011 года, являясь последователем движения «Арестантское уркаганское единство», которое пропагандирует криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, в Оренбурге вместе с неустановленным лицом создал экстремистское сообщество под названием «А.У.Е.».При этом «основатель» подбирал и публиковал контент с призывами к совершению противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, а неустановленное лицо с ноября 2011 года осуществлял общее консультирование Бабарика по основным понятиям и правилам, установленным в среде последователей движения, а также редактирование подобранных Бабарика для опубликования материалов в Интернете.После этого Бабарика, используя аккаунты, с ноября 2011 года по май 2018 года опубликовал в сообществе «А.У.Е.» не менее 28 439 материалов, в том числе материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремисткой деятельности.В начале марта 2017 года Бабарика сообщил своей жене о создании экстремистского сообщества, после чего та добровольно в него вступила. При этом Бабарика возложил на супругу обязанности по распространению предметов с символикой движения, их продажи, а также администрированию интернет-сообщества.С апреля 2017 года по июнь 2017 года, используя аккаунт, Наталья Бабарика разместила в сообществе не менее 1 842 материалов. В том числе, подсудимая лично опубликовала материалы, содержащие призывы к совершению преступлений по мотивам ненависти и вражды в отношении сотрудников МВД России.С конца марта по сентябрь 2017 года Зуев систематически предоставлял подсудимой свой аккаунт для администрирования сообщества, а также ведения переговоров с подписчиками групп по распространению им предметов с символикой движения. В июне 2017 года Зуев создал в социальной сети сообщество, в котором опубликовал материалы, касающиеся деятельности движения «А.У.Е.», а также размещал рекламу об изготовлении и продаже предметов с символикой данного движения. С начала февраля 2017 года по май 2018 года он произвел и реализовал продукцию с символикой движения на общую сумму не менее 80 тысяч рублей. Бабарика реализовал продукцию с символикой движения на общую сумму не менее 30 тысяч рублей.Преступную деятельность руководителя и участников экстремистского сообщества пресекли правоохранители в мае 2018 года.– Екатеринбургский гарнизонный военный суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Артему Зуеву – в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Наталье Бабарике – в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Николаю Бабарике назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, на срок 4 года, а Наталье Бабарике и Артему Зуеву – на 3 года каждому, – рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.