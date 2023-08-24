Возрастное ограничение 18+

Глава СК потребовал доклад о ситуации с аварийным домом в Березовском округе

11.19 Пятница, 25 августа 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с аварийными домом в Березовском городском округе Свердловской области, сообщили в СК России.

Дом, о котором идет речь, было построен в 1954 году. Жильцам удалось добиться признания его аварийным, но администрация расселять их не спешит. Отмечается, что при этом люди ежемесячно платят за содержание жилья.

По данному факту СУ СКР по Свердловской области уже проводит проверку.

Напомним, что в деревне Бердюгина в Ирбитском районе Свердловской области жильцы дома на Советской, 22 бьют тревогу из-за растущих по стенам трещин. Они боятся, что их дом может скоро рухнуть, и просят признать их дом аварийным. Однако на них пока внимание не обратили.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Жители свердловской деревни Бердюгина боятся, что их дом рухнет
24 августа 2023
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства аспиранта УрФУ из Габона
23 августа 2023
Рецидивисту, удерживающему девочку в квартире в Каменске-Уральском, предъявили обвинение
18 августа 2023
В Первоуральске мальчик сбежал из детского сада во время прогулки
17 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Юрист поставил под сомнение объективность экспертизы бассейна на крыше «Высоцкого»

Возникают вопросы и из-за отсутствия мер прокурорского реагирования на работу несанкционированного бассейна
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:56 В столице Урала во время праздничного салюта обстреляли семью с ребенком
11:19 Глава СК потребовал доклад о ситуации с аварийным домом в Березовском округе
10:49 В столице Урала обнаружили склад просроченной курицы для шаурмы
10:25 Свердловский областной суд признал недействительным документ, определявший стоимость вывоза мусора
09:45 В Екатеринбурге на месяц закроют движение на перекрестке Карасьевская – Медногорская
09:23 Экстренно ушедший на посадку в Минеральных водах самолет вернулся в Екатеринбург
21:59 От истории к историям. Чем для екатеринбуржцев запомнилась площадь Парижской коммуны
20:50 Пассажиры екатеринбургского трамвая устроили драку по ходу движения
20:30 Новое кладбище появится под Верхней Пышмой
20:00 В книжном фестивале в Екатеринбурге примет участие Денис Драгунский
19:28 Мотоциклист получил серьёзные травмы в ДТП на Полевском тракте
18:58 Екатеринбургского убийцу собутыльника отправят за решётку почти на десять лет
17:36 В Нижнем Тагиле на Островского произошло ДТП с двумя пострадавшими
17:03 С родителей мальчика, случайно утопившего свою подругу, взыскали 1,2 миллиона рублей
16:35 Свердловские власти пообещали досрочно начать реконструкцию системы водоснабжения Буланаша
15:49 В Екатеринбурге на 1,5 года отправили в колонию известного автохама за похищение человека
15:19 Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных вод
14:45 Обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера опекунша останется под стражей до 26 ноября
14:26 В Свердловской области потушили два лесных пожара
14:07 Жители свердловской деревни Бердюгина боятся, что их дом рухнет
13:22 Опекунше погибшего в Екатеринбурге Далера Бобиева могли ужесточить обвинение
12:48 Свердловский омбудсмен намерена проверить спецприемник Асбеста после жалоб африканца
12:17 Сотрудникам свердловских лесничеств и Уральской базы авиалесоохраны обещали поднять зарплаты
12:02 СК возбудил уголовное дело по факту незаконного удержания женщины с ребенком в Нижнем Тагиле
11:31 В здании НИИ метрологии в Екатеринбурге произошел пожар
11:01 Житель Заречного зарезал соседа из-за кулинарных разногласий
Все новости Свердловской области
11:51 Губернатор Калужской области Шапша сообщил о сбитой ПВО ракете
11:28 Кравцов: Россия «фактически» вошла в десятку лучших стран по качеству образования
17:26 На Челябинском цинковом заводе стартовала акция «Собери ребенка в школу»
16:58 Власти: в результате наезда машины на остановку в Калуге пострадали 10 человек
16:46 МВД: в Калуге машина влетела в автобусную остановку с людьми, есть пострадавшие
15:53 Четверть россиян заявили, что не тратят деньги на подготовку ребенка к школе
15:02 УФАС: в Ижевске реклама кофейни с храмом и чайником «оскорбила чувства верующих»
13:48 На мужчину, ударившего девушку из-за шорт, завели дело по статье об экстремизме
13:16 Из лагеря в Бурятии, где отравились 28 человек, вывозят детей
12:46 Суд в Москве на три месяца продлил арест журналисту Wall Street Journal Гершковичу
12:30 В Японии начали сбрасывать в Тихий океан воду с АЭС «Фукусима-1»
11:36 В России число пенсионеров снизилось на 400 тысяч человек
18:49 В Подмосковье задержали мужчину, ударившего девушку за ее внешний вид на пробежке
18:00 Индия первой в мире посадила космический аппарат на южном полюсе Луны
17:16 Саратовского депутата исключат из «Единой России» после слов о Путине и кофе
15:01 На патриотическое воспитание в РФ потратили вдвое больше, чем планировали
14:16 Пассажирский Boeing-737 после вылета в Сочи возвращается в Шереметьево из-за поломки
13:35 СМИ: Nestle с сентября повысит отпускные цены на детское питание
12:31 Депутат ГД: в Петербурге в ДТП погибли четверо военнослужащих Росгвардии
11:58 Фигуранты дела о смертельной экскурсии по подземным коллекторам в Москве не признали вину
11:29 Губернатор Гладков сообщил о трех погибших при обстреле санатория в селе Лавы
11:11 Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов
10:58 В Минобороны сообщили о трех БПЛА, которые попытались атаковать Москву
18:33 На предприятии в Челябинске объяснили появление столба рыжего дыма
17:36 Жители Челябинска пожаловались на огромный столб рыжего дыма и запах в городе
16:27 Банк России выпустил в обращение монеты с белками, которые заготавливают корм на зиму
Все новости России и мира
11:56 В столице Урала во время праздничного салюта обстреляли семью с ребенком
11:19 Глава СК потребовал доклад о ситуации с аварийным домом в Березовском округе
10:49 В столице Урала обнаружили склад просроченной курицы для шаурмы
10:26 Судебные приставы конфисковали денежные средства у осужденного за совершение коррупционного преступления
10:25 Свердловский областной суд признал недействительным документ, определявший стоимость вывоза мусора
09:45 В Екатеринбурге на месяц закроют движение на перекрестке Карасьевская – Медногорская
09:23 Экстренно ушедший на посадку в Минеральных водах самолет вернулся в Екатеринбург
21:59 От истории к историям. Чем для екатеринбуржцев запомнилась площадь Парижской коммуны
20:50 Пассажиры екатеринбургского трамвая устроили драку по ходу движения
20:30 Новое кладбище появится под Верхней Пышмой
20:00 В книжном фестивале в Екатеринбурге примет участие Денис Драгунский
19:28 Мотоциклист получил серьёзные травмы в ДТП на Полевском тракте
18:58 Екатеринбургского убийцу собутыльника отправят за решётку почти на десять лет
17:36 В Нижнем Тагиле на Островского произошло ДТП с двумя пострадавшими
17:03 С родителей мальчика, случайно утопившего свою подругу, взыскали 1,2 миллиона рублей
16:35 Свердловские власти пообещали досрочно начать реконструкцию системы водоснабжения Буланаша
15:49 В Екатеринбурге на 1,5 года отправили в колонию известного автохама за похищение человека
15:19 Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных вод
15:00 Росреестр Прикамья разъясняет, какова судьба единственного жилья гражданина при банкротстве
14:57 Ученые Пермского Политеха рассказали, может ли растительное молоко полностью заменить коровье и почему производители не любят слово «напиток»
14:45 Обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера опекунша останется под стражей до 26 ноября
14:26 В Свердловской области потушили два лесных пожара
14:07 Жители свердловской деревни Бердюгина боятся, что их дом рухнет
13:22 Опекунше погибшего в Екатеринбурге Далера Бобиева могли ужесточить обвинение
12:48 Свердловский омбудсмен намерена проверить спецприемник Асбеста после жалоб африканца
12:17 Сотрудникам свердловских лесничеств и Уральской базы авиалесоохраны обещали поднять зарплаты
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK