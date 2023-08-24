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Глава СК потребовал доклад о ситуации с аварийным домом в Березовском округе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с аварийными домом в Березовском городском округе Свердловской области, сообщили в СК России.
Дом, о котором идет речь, было построен в 1954 году. Жильцам удалось добиться признания его аварийным, но администрация расселять их не спешит. Отмечается, что при этом люди ежемесячно платят за содержание жилья.
По данному факту СУ СКР по Свердловской области уже проводит проверку.
Напомним, что в деревне Бердюгина в Ирбитском районе Свердловской области жильцы дома на Советской, 22 бьют тревогу из-за растущих по стенам трещин. Они боятся, что их дом может скоро рухнуть, и просят признать их дом аварийным. Однако на них пока внимание не обратили.
Дом, о котором идет речь, было построен в 1954 году. Жильцам удалось добиться признания его аварийным, но администрация расселять их не спешит. Отмечается, что при этом люди ежемесячно платят за содержание жилья.
По данному факту СУ СКР по Свердловской области уже проводит проверку.
Напомним, что в деревне Бердюгина в Ирбитском районе Свердловской области жильцы дома на Советской, 22 бьют тревогу из-за растущих по стенам трещин. Они боятся, что их дом может скоро рухнуть, и просят признать их дом аварийным. Однако на них пока внимание не обратили.
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