Возрастное ограничение 18+

Жители свердловской деревни Бердюгина боятся, что их дом рухнет

14.07 Четверг, 24 августа 2023
Скрины из видео: Инцидент Екатеринбург / ВКонтакте
В деревне Бердюгина в Ирбитском районе Свердловской области жильцы дома на улице Советская, 22 боятся, что их дом может скоро обрушиться. По их словам, с каждым днем становится только хуже.

«Мы уже не знаем, куда обращаться, так как органы местного самоуправления с 2020 года присылают нам только отписки и кормят обещаниями. Первый этаж дома целиком обвалился. Там, где вход в квартиры, бетонный пол ушел в небытие»,

– приводят слова обеспокоенных жильцов в сообществе «Инцидент Екатеринбург».


У некоторых, как утверждается, в квартирах стали появляться трещины. Кроме этого, жильцы жалуются на сырость и черную плесень в доме и затопленный подвал, с которым, со слов местных жителей, никто ничего не хочет делать.

Отмечается, что дом, о котором идет речь, отапливается с помощью печей. Его жильцы считают, что его нужно признать аварийным и снести, а их расселить.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Рецидивист удерживал девочку в своей квартире в Каменске-Уральском
16 августа 2023
Куйвашев поручил главе Первоуральска лично обойти квартиры с грязной водой
15 августа 2023
Жительница Нижнего Тагила оказалась вместе с сыном в заложниках у мужа
23 августа 2023
В Екатеринбурге на Химмаше задержали подозреваемого в стрельбе с балкона
21 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Юрист поставил под сомнение объективность экспертизы бассейна на крыше «Высоцкого»

Возникают вопросы и из-за отсутствия мер прокурорского реагирования на работу несанкционированного бассейна
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:07 Жители свердловской деревни Бердюгина боятся, что их дом рухнет
13:22 Опекунше погибшего в Екатеринбурге Далера Бобиева могли ужесточить обвинение
12:48 Свердловский омбудсмен намерена проверить спецприемник Асбеста после жалоб африканца
12:17 Сотрудникам свердловских лесничеств и Уральской базы авиалесоохраны обещали поднять зарплаты
12:02 СК возбудил уголовное дело по факту незаконного удержания женщины с ребенком в Нижнем Тагиле
11:31 В здании НИИ метрологии в Екатеринбурге произошел пожар
11:01 Житель Заречного зарезал соседа из-за кулинарных разногласий
10:34 Более 500 человек эвакуировали из больницы Нижнего Тагила из-за лжеминирования
10:01 Полиция уральской столицы ищет пострадавших от рук подозреваемого в хищениях
09:25 В Екатеринбурге на два месяца закроют улицу Боевых дружин
21:03 «Личный город» построят художники в бывшем екатеринбургском кинотеатре «Салют»
20:36 Малолетнюю девочку сбила машина в одном из районов Екатеринбурга
20:04 К проблеме горящих уральских лесов привлекли внимание дорогостоящей настойкой
19:32 Курьер на самокате серьёзно пострадал в тройном ДТП в Екатеринбурге
18:59 Екатеринбургская слониха Даша в восторге от обновлённого жилища
18:33 Доярка из Артинского района получит компенсацию за толчок коровы
17:31 Синоптики предупредили о небольшом похолодании и дождях в Свердловской области
16:57 Ракета «Союз» стартовала с эмблемой 300-летнего юбилея Екатеринбурга
16:29 Бастрыкин взял на контроль расследование убийства аспиранта УрФУ из Габона
16:16 С автосалона в Екатеринбурге взыскали более двух миллионов за неисправную коробку передач
15:30 Школу с обрушившимся потолком в Екатеринбурге начнут ремонтировать только в 2024 году
15:00 СК начал проверку по факту удержания в заложниках женщины с ребенком в Нижнем Тагиле
14:30 Площадь пожаров в свердловских лесах выросла до 227 гектаров
13:58 Свердловская область заняла второе место по количеству ДТП с животными
13:18 Air Arabia планирует с октября запустить рейсы из Екатеринбурга в Абу-Даби
12:48 На забытом кладбище воинов ВОВ в Екатеринбурге установили камень для увековечивания их памяти
Все новости Свердловской области
13:48 На мужчину, ударившего девушку из-за шорт, завели дело по статье об экстремизме
13:16 Из лагеря в Бурятии, где отравились 28 человек, вывозят детей
12:46 Суд в Москве на три месяца продлил арест журналисту Wall Street Journal Гершковичу
12:30 В Японии начали сбрасывать в Тихий океан воду с АЭС «Фукусима-1»
11:36 В России число пенсионеров снизилось на 400 тысяч человек
18:49 В Подмосковье задержали мужчину, ударившего девушку за ее внешний вид на пробежке
18:00 Индия первой в мире посадила космический аппарат на южном полюсе Луны
17:16 Саратовского депутата исключат из «Единой России» после слов о Путине и кофе
15:01 На патриотическое воспитание в РФ потратили вдвое больше, чем планировали
14:16 Пассажирский Boeing-737 после вылета в Сочи возвращается в Шереметьево из-за поломки
13:35 СМИ: Nestle с сентября повысит отпускные цены на детское питание
12:31 Депутат ГД: в Петербурге в ДТП погибли четверо военнослужащих Росгвардии
11:58 Фигуранты дела о смертельной экскурсии по подземным коллекторам в Москве не признали вину
11:29 Губернатор Гладков сообщил о трех погибших при обстреле санатория в селе Лавы
11:11 Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов
10:58 В Минобороны сообщили о трех БПЛА, которые попытались атаковать Москву
18:33 На предприятии в Челябинске объяснили появление столба рыжего дыма
17:36 Жители Челябинска пожаловались на огромный столб рыжего дыма и запах в городе
16:27 Банк России выпустил в обращение монеты с белками, которые заготавливают корм на зиму
15:47 «Известия»: в России с 1 марта могут запретить продажу вейпов с ароматизаторами
14:58 ТАСС: все участники экскурсии по подземным коллекторам в Москве обнаружены погибшими
14:00 В Петербурге задержан гендиректор компании, которая организовала смертельную экскурсию диггеров
13:45 СМИ: в Россию прекратят поставки одного из самых востребованных препаратов от гепатита С
13:09 МВД: ребенок в московском каршеринге укололся о шприц со следами мефедрона
12:30 МЧС: в Костроме крупный медведь забрался на дерево высотой с пятиэтажку
11:41 СК: у фигурантов дела о смертельной экскурсии диггеров в Москве провели обыски
Все новости России и мира
14:07 Жители свердловской деревни Бердюгина боятся, что их дом рухнет
13:22 Опекунше погибшего в Екатеринбурге Далера Бобиева могли ужесточить обвинение
12:48 Свердловский омбудсмен намерена проверить спецприемник Асбеста после жалоб африканца
12:17 Сотрудникам свердловских лесничеств и Уральской базы авиалесоохраны обещали поднять зарплаты
12:02 СК возбудил уголовное дело по факту незаконного удержания женщины с ребенком в Нижнем Тагиле
11:31 В здании НИИ метрологии в Екатеринбурге произошел пожар
11:01 Житель Заречного зарезал соседа из-за кулинарных разногласий
10:34 Более 500 человек эвакуировали из больницы Нижнего Тагила из-за лжеминирования
10:01 Полиция уральской столицы ищет пострадавших от рук подозреваемого в хищениях
09:59 Пермские приставы-поисковики приняли участие во всероссийской Вахте Памяти -2023
09:25 В Екатеринбурге на два месяца закроют улицу Боевых дружин
21:03 «Личный город» построят художники в бывшем екатеринбургском кинотеатре «Салют»
20:36 Малолетнюю девочку сбила машина в одном из районов Екатеринбурга
20:04 К проблеме горящих уральских лесов привлекли внимание дорогостоящей настойкой
19:32 Курьер на самокате серьёзно пострадал в тройном ДТП в Екатеринбурге
18:59 Екатеринбургская слониха Даша в восторге от обновлённого жилища
18:33 Доярка из Артинского района получит компенсацию за толчок коровы
17:31 Синоптики предупредили о небольшом похолодании и дождях в Свердловской области
16:57 Ракета «Союз» стартовала с эмблемой 300-летнего юбилея Екатеринбурга
16:29 Бастрыкин взял на контроль расследование убийства аспиранта УрФУ из Габона
16:16 С автосалона в Екатеринбурге взыскали более двух миллионов за неисправную коробку передач
15:30 Школу с обрушившимся потолком в Екатеринбурге начнут ремонтировать только в 2024 году
15:00 СК начал проверку по факту удержания в заложниках женщины с ребенком в Нижнем Тагиле
14:30 Площадь пожаров в свердловских лесах выросла до 227 гектаров
13:58 Свердловская область заняла второе место по количеству ДТП с животными
13:46 Технология учёных Пермского Политеха поможет очистить реки и воздух от загрязнений предприятиями
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK