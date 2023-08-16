Жители свердловской деревни Бердюгина боятся, что их дом рухнет





– приводят слова обеспокоенных жильцов в сообществе «Инцидент Екатеринбург». «Мы уже не знаем, куда обращаться, так как органы местного самоуправления с 2020 года присылают нам только отписки и кормят обещаниями. Первый этаж дома целиком обвалился. Там, где вход в квартиры, бетонный пол ушел в небытие»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В деревне Бердюгина в Ирбитском районе Свердловской области жильцы дома на улице Советская, 22 боятся, что их дом может скоро обрушиться. По их словам, с каждым днем становится только хуже.У некоторых, как утверждается, в квартирах стали появляться трещины. Кроме этого, жильцы жалуются на сырость и черную плесень в доме и затопленный подвал, с которым, со слов местных жителей, никто ничего не хочет делать.Отмечается, что дом, о котором идет речь, отапливается с помощью печей. Его жильцы считают, что его нужно признать аварийным и снести, а их расселить.