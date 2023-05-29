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Свердловчанам разрешили посещать природные парки
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Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области частично сняли запрет на посещение особо охраняемых природных территорий.
Как рассказали в департаменте информполитики региона, в области наблюдается улучшение ситуации с лесными пожарами, что позволило смягчить действующие ограничения.
С сегодняшнего дня разрешается посещать природных парки группам в сопровождении экскурсовода и сотрудника парка, который отвечает за соблюдение мер пожарной безопасности. В частности, в таком режиме уже открылись природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места и Заказник Режевской.
Напомним, что запрет на прогулки по природным паркам из-за ситуации с лесными пожарами был введен в регионе 6 мая. Также с 15 апреля в области действует особый противопожарный режим, запрещающий использование огня и разведение костров в лесах, парках и садовых участках.
Как рассказали в департаменте информполитики региона, в области наблюдается улучшение ситуации с лесными пожарами, что позволило смягчить действующие ограничения.
С сегодняшнего дня разрешается посещать природных парки группам в сопровождении экскурсовода и сотрудника парка, который отвечает за соблюдение мер пожарной безопасности. В частности, в таком режиме уже открылись природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места и Заказник Режевской.
Напомним, что запрет на прогулки по природным паркам из-за ситуации с лесными пожарами был введен в регионе 6 мая. Также с 15 апреля в области действует особый противопожарный режим, запрещающий использование огня и разведение костров в лесах, парках и садовых участках.
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