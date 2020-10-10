В Свердловской области выявлено еще 209 случаев коронавируса
Свердловская область
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 209 человек. Общее число заболевших COVID-19 в регионе зафиксировано 31 124 человек.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+121), Алапаевска, Асбеста, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Качканара, Кировограда, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Туры, Полевского, Серова, Сысертского и Тавдинского городских округов.
Состояние 163 госпитализированных оценивается как тяжелое, 143 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 88 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 611. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Из больниц выписаны 145 человек. Общее число выписанных достигло 23 051.
Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 651.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+121), Алапаевска, Асбеста, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Качканара, Кировограда, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Туры, Полевского, Серова, Сысертского и Тавдинского городских округов.
Состояние 163 госпитализированных оценивается как тяжелое, 143 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 88 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 611. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Из больниц выписаны 145 человек. Общее число выписанных достигло 23 051.
Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 651.
В Свердловской области выявлено еще 198 случаев коронавируса
10 октября 2020
10 октября 2020
175 новых случаев коронавируса выявили на Среднем Урале
05 октября 2020
05 октября 2020
На Среднем Урале выявили 191 новый случай коронавируса
09 октября 2020
09 октября 2020
Еще 184 свердловчанина заболели коронавирусом
08 октября 2020
08 октября 2020
Команда Андрея Гончарова: кто помогает коммерсанту с милицейским прошлым в многочисленных странных процессах
Вокруг экс-силовика собрались «творческие и интересные» личности...
Уральские эксперты спрогнозировали результаты довыборов в Екатеринбурге
«Вопрос муниципальных довыборов решается до начала кампании, он решается на уровне договоренностей» или «Борьба будет...
Екатеринбуржец обратился к юристам за помощью, но получил судебный иск
Он утверждает, что в суд против него представили поддельные документы...
Участница «Мисс Екатеринбург» поведет «Единую Россию» на выборы
Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»...
На Урале получило продолжение «дело МУГИСО»
Оперативники ФСБ и СКР работают по показаниям Виталия Сиволапа о давлении в СИЗО...
«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию
Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве...
Прокуратура обвиняет депутата свердловского парламента в нарушении закона
ЗакСО нарывается на «ссору» с прокуратурой и законом из-за депутата Коробейникова...
Мегапомойкой под Екатеринбургом заинтересовались в ФСБ
Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»...
«Там учат, как нападать, бить и насиловать женщин»
Активисты начали борьбу с telegram-каналами, пропагандирующими насилие...
«Вплоть до президента, везде дошли, никто не слышит»: свердловские крестьяне бьют тревогу
Председатель «туберкулезного» совхоза на Урале вцепился за власть, увольняя недовольных. Под угрозой поставки на...
Владимир Тунгусов из Турции пытается вернуть контроль над плодоовощным бизнесом в Екатеринбурге
Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»...
Уральскую «дочку» «Ростеха» ведут к банкротству
Предприятие по разработке Малышевского месторождения оказалось на грани разорения из-за многомиллионных долгов,...
Город мужества и слез
Делегация из Свердловской области в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом посетила Беслан...
Свердловские журналисты в Грозном почтили память Ахмата Кадырова и посетили место подвига «псковских» десантников в селе Улус-Керт
Что говорят чеченцы о войне, мире, судьбе своего народа и борьбе с терроризмом...
Уникальный кварцевый карьер на Урале затопили из-за банкротства госпредприятия
За несколько лет от ФГУП «Центрально-Уральское» осталась лишь лицензия на добычу недр...
Установлена личность третьего фигуранта в деле о похищении мужчины со стройплощадки в Екатеринбурге
Он лично пришел в Следственный комитет. В его биографии – связи с «Атомстройкомплексом»...
Свердловские общественники взялись за спасение озера Таватуй
Жители прибрежных поселков устали ждать реакции местных властей и заручились поддержкой региональных экоактивистов...
Развитие Екатеринбурга под угрозой: судьбу горожан пытаются решить три депутата
Вопрос о реновации старых кварталов стал предметом политических интриг...