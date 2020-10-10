В Свердловской области выявлено еще 209 случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 209 человек. Общее число заболевших COVID-19 в регионе зафиксировано 31 124 человек.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+121), Алапаевска, Асбеста, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Качканара, Кировограда, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Туры, Полевского, Серова, Сысертского и Тавдинского городских округов.Состояние 163 госпитализированных оценивается как тяжелое, 143 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 88 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 611. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.Из больниц выписаны 145 человек. Общее число выписанных достигло 23 051.Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 651.