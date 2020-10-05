Сборные регионов отказываются от участия во Всероссийской Универсиаде в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня стало известно, что женская команда Тамбовской области по волейболу и волейболисты из Татарстана не приедут в Екатеринбург. Сборные приняли решение отказаться от участия в финале всероссийской летней универсиады из-за пандемии.«Обеспечение безопасности проведения соревнований — наш основной приоритет», — объясняет руководитель исполнительной дирекции игр Евгений Шурманов.Он также добавил, что из-за эпидемиологических ограничений универсиада проходит без зрителей. Помимо этого, за состоянием спортсменов и судей тщательно следят, а спортивные сооружения каждый раз проходят санитарную обработку.