В Екатеринбурге передали в суд уголовное дело обвиняемого в угонах иномарок

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить 45-летнего мужчину за кражу автомобилей, которые, по версии следствия, в период с апреля по июнь 2020 года, похитил злоумышленник. Полиция передала материалы уголовного дело в Чкаловский районный суд.Похищенные авто обвиняемый перегонял в гараж-отстойник, располагавшийся на улице Фигурной в поселке Совхозном, и впоследствии сбывал. Там сотрудниками УМВД, кроме похищенной «Kia», был обнаружен комплект номеров, снятых с других угнанных машин, а также личные вещи владельцев этих авто. Общий ущерб гражданам составил порядка 2,2 миллиона рублей.«В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), переданы в Чкаловский районный суд для рассмотрения по существу», — рассказали veved.ru в пресс-группе УМВД.В ночь на 15 июня обвиняемый в угоне авто был пойман сотрудниками уголовного розыска. Теперь мужчине может грозить наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.