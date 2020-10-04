В Екатеринбурге задержали угонщиков велосипедов
Свердловская область
В прошедшую пятницу, 9 октября, в жилом комплексе «Московский квартал» задержали молодых людей на попытке кражи двухколесного транспортного средства. Их поймала охрана ЖК.
Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, охрана жилого комплекса задержала молодых людей, так как они уже были знакомы, потому что ранее совершали хищения.
Участники банды, были доставлены в отдел полиции. Полиция задерживает их не первый раз. За все время они успели украсть десятки велосипедов. По ряду краж уже были возбуждены уголовные дела.
В полиции отметили, что среди задержанных есть как совершеннолетние, так и не достигшие возраста 18 лет. В кражах молодые люди участвовали разными группами. Иногда банду составляло пять человек, а иногда они приходили вдвоем или поодиночке.
Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, охрана жилого комплекса задержала молодых людей, так как они уже были знакомы, потому что ранее совершали хищения.
Участники банды, были доставлены в отдел полиции. Полиция задерживает их не первый раз. За все время они успели украсть десятки велосипедов. По ряду краж уже были возбуждены уголовные дела.
В полиции отметили, что среди задержанных есть как совершеннолетние, так и не достигшие возраста 18 лет. В кражах молодые люди участвовали разными группами. Иногда банду составляло пять человек, а иногда они приходили вдвоем или поодиночке.
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