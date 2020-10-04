В Екатеринбурге задержали угонщиков велосипедов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В прошедшую пятницу, 9 октября, в жилом комплексе «Московский квартал» задержали молодых людей на попытке кражи двухколесного транспортного средства. Их поймала охрана ЖК.Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, охрана жилого комплекса задержала молодых людей, так как они уже были знакомы, потому что ранее совершали хищения.Участники банды, были доставлены в отдел полиции. Полиция задерживает их не первый раз. За все время они успели украсть десятки велосипедов. По ряду краж уже были возбуждены уголовные дела.В полиции отметили, что среди задержанных есть как совершеннолетние, так и не достигшие возраста 18 лет. В кражах молодые люди участвовали разными группами. Иногда банду составляло пять человек, а иногда они приходили вдвоем или поодиночке.