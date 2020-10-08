Этой ночью в Екатеринбурге сгорело три автомобиля

Фото: Дневник Огнеборца (i_am_firefighter_ekb)

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня ночью на Юго-Западе в Екатеринбурге сгорел автомобиль, а спустя несколько пару часов загорелись еще две машины.Первое возгорание произошло в районе двух часов ночи. Жители дома на улице Громова, 140 сообщили о загоревшемся Nissan.Спустя пару часов возгорание автомобилей повторилось, но уже в соседнем дворе. Рядом с домом на улице Онуфриева, 24 загорелись два автомобиля. Как говорят очевидцы, сначала огонь заметили на заброшенном ВАЗ-2114, но потом пламя перекинулось на «Волгу», которая была припаркована рядом.