Этой ночью в Екатеринбурге сгорело три автомобиля
Свердловская область
Фото: Дневник Огнеборца (i_am_firefighter_ekb)
Сегодня ночью на Юго-Западе в Екатеринбурге сгорел автомобиль, а спустя несколько пару часов загорелись еще две машины.
Первое возгорание произошло в районе двух часов ночи. Жители дома на улице Громова, 140 сообщили о загоревшемся Nissan.
Спустя пару часов возгорание автомобилей повторилось, но уже в соседнем дворе. Рядом с домом на улице Онуфриева, 24 загорелись два автомобиля. Как говорят очевидцы, сначала огонь заметили на заброшенном ВАЗ-2114, но потом пламя перекинулось на «Волгу», которая была припаркована рядом.
Первое возгорание произошло в районе двух часов ночи. Жители дома на улице Громова, 140 сообщили о загоревшемся Nissan.
Спустя пару часов возгорание автомобилей повторилось, но уже в соседнем дворе. Рядом с домом на улице Онуфриева, 24 загорелись два автомобиля. Как говорят очевидцы, сначала огонь заметили на заброшенном ВАЗ-2114, но потом пламя перекинулось на «Волгу», которая была припаркована рядом.
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