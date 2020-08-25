Анонсы событий на 1 сентября

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Уральский государственный юридический университет (ул. Комсомольская, 21). Состоится открытая лекция «Об отечественных конституциях», которую прочтет председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству, почетный профессор Уральского государственного юридического университета, заслуженный юрист РФ Павел Крашенинников.Участие в мероприятии примут студенты, аспиранты и педагоги вуза, а также молодые ученые.Планируется, что в 9.20 состоится пресс-поход (4 этаж, холл), в 9.40 начнется открытая лекция (4 этаж, лекционная аудитория № 2).Кировград (ул. Свердлова, д. 41 А). Состоится торжественное открытие детской поликлиники при Кировградской центральной городской больнице. В мероприятии принимает участие министр здравоохранения Андрей Карлов.1 сентября в образовательных учреждениях Свердловской области пройдет ряд мероприятий, приуроченных к Дню знаний.В 11.00 журналисты смогут принять участие в освещении открытия образовательного центра «Точка роста» в среднеуральской школе № 6 (Среднеуральск, ул. Лермонтова, 6).В общей сложности в 2020 году в Свердловской области начнут работу 42 образовательных центра, размещенные в школах малых городов и поселков городского типа. Одна из целей создания центров – совершенствование методов обучения по таким дисциплинам, как «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной области «Технология». Все «Точки роста» оснащены современным оборудованием, в том числе интерактивными панелями, системой видеоконференцсвязи, в них оборудована зона коворкинга с оргтехникой, проектором и экраном для публичных выступлений, а также шахматная гостиная. Образовательные центры создаются в рамках реализации национального проекта «Образование».В День знаний в Свердловской области состоится единый день открытия Центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов и Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.Открытие Центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов (ул. Карла Маркса, 5) состоится 1 сентября в 12.00. Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов. Открытие Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ул. 8 марта, 75) состоится в 14.00. Планируется, что участие в мероприятии примет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.В Центре оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов учителя смогут получить независимую оценку своих профессиональных навыков и квалификации, на основе которой для них может быть сформирован индивидуальный образовательный маршрут. В Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников учителя смогут пройти обучение по эксклюзивным программам дополнительного профессионального образования. Планируется, что на базе центра будет использоваться одна из ведущих методик повышения квалификации учителей – технология горизонтального обучения педагогических работников – система P2P (с англ. «peer-to-peer» – равный равному). По словам экспертов, данная модель формирует соответствующую вызовам времени профессиональную среду.Центры оформлены в соответствии с единым фирменным стилем. В помещениях размещены лектории, коворкинги, многофункциональные аудитории с раздвижными стенами. Центры оснащены самой современной техникой для обучения слушателей. Центры созданы в рамках реализации национального проекта «Образование».