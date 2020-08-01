Анонсы событий на 18 августа

18:11 | 17.08.2020

12:00 Интерфакс-Урал. Состоится онлайн пресс-конференцию, посвященную работе бизнеса в условиях новой реальности. Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе ZOOM.

Участники пресс-конференции:

Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты

Марина Вшивцева, вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей

Вопросы пресс-конференции:

-В Свердловской области постепенно вводятся ослабления “карантинных” ограничений. Как это отражается на работе бизнеса? Как выглядит новая реальность на предпринимателей?

-Как переосмысливаются сегодня подходы к мерам поддержки? Какие инструменты требуются предпринимателям, чтобы сохранить бизнес и рабочий штат?



12:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международного военно-технического форума "Армия-2020" в Свердловской области.

Временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе - начальника управления, полковник Андрей Соболев расскажет об особенностях проведения шестого международного военно-технического форума "Армия-2020" с учетом противоэпидемических ограничений в регионе, огласит программу мероприятий, а также поделится информацией о военной технике, которая будет представлена на форуме.



13:00 ТАСС. Состоится пресс-конференция, посвященная подготовке детей к началу учебного года.

Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, врач-диетолог Областной детской клинической больницы №1 Надежда Новгородская и заведующий центром психологической поддержки детей и подростков Свердловской областной клинической психиатрической больницы Кирилл Бахарев поделятся советами о грамотном выстраивании режима дня у ребенка в начале учебного года, дадут рекомендации по количеству кружков, которые может посещать школьник, огласят правила по выбору рюкзака и школьной формы к 1 сентября, озвучат основные принципы правильного питания для детей дома и в учебном заведении.

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